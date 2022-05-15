В Невьянске рабочие, ремонтирующие дорогу, нашли снаряд со взрывателем, который мог убить или травмировать людей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
«Специалистами был идентифицирован боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем, представляющий опасность для жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Снаряд, похожий на танковый боеприпас, нашли во время ремонта дороги.
Саперы уничтожили бомбу, которая могла убить строителей. Снаряд проржавел и был закопан в землю. На месте работали сотрудники подразделения «Малахит» Росгвардии.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
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В Невьянске рабочие, ремонтирующие дорогу, нашли снаряд со взрывателем, который мог убить или травмировать людей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Специалистами был идентифицирован боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем, представляющий опасность для жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Снаряд, похожий на танковый боеприпас, нашли во время ремонта дороги. Саперы уничтожили бомбу, которая могла убить строителей. Снаряд проржавел и был закопан в землю. На месте работали сотрудники подразделения «Малахит» Росгвардии.