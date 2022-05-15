15 мая 2022

В Свердловской области нашли опасный снаряд. К месту выехали саперы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, сапер, система безопасности, школа, росгвардия, минер, школа80
Саперы обезвредили бомбу (архивное фото) Фото:

В Невьянске рабочие, ремонтирующие дорогу, нашли снаряд со взрывателем, который мог убить или травмировать людей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

«Специалистами был идентифицирован боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем, представляющий опасность для жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Снаряд, похожий на танковый боеприпас, нашли во время ремонта дороги.

Саперы уничтожили бомбу, которая могла убить строителей. Снаряд проржавел и был закопан в землю. На месте работали сотрудники подразделения «Малахит» Росгвардии.

Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

В Невьянске рабочие, ремонтирующие дорогу, нашли снаряд со взрывателем, который мог убить или травмировать людей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Специалистами был идентифицирован боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем, представляющий опасность для жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Снаряд, похожий на танковый боеприпас, нашли во время ремонта дороги. Саперы уничтожили бомбу, которая могла убить строителей. Снаряд проржавел и был закопан в землю. На месте работали сотрудники подразделения «Малахит» Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...