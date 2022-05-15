Водитель в Перми помог поймать преступника в федеральном розыске

Водитель автобуса заметила агрессивного пассажира и вызвала Росгвардию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Водитель одного из общественных автобусов в Перми помогла поймать преступника, который находился в федеральном розыске. Женщина заметила в транспорте агрессивного мужчину и вызвала сотрудников Росгвардии, которые задержали беглеца. Об этом сообщает администрация Перми в своем Telegram-канале.

«Водитель автобуса заметила агрессивное поведение пассажира и воспользовалась тревожной кнопкой для вызова сотрудников Росгвардии. После того, как мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, выяснилось, что он находится в федеральном розыске», — сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации напомнили, что с 2022 года городской департамент транспорта сотрудничает с Росгвардией в части обеспечения порядка в общественном транспорте. Силовики должны помогать предотвращать конфликты, сопровождать нарушителей в полицию и бороться с безбилетниками.