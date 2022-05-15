15 мая 2022

Водитель в Перми помог поймать преступника в федеральном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, остановка, автобус
Водитель автобуса заметила агрессивного пассажира и вызвала Росгвардию Фото:

Водитель одного из общественных автобусов в Перми помогла поймать преступника, который находился в федеральном розыске. Женщина заметила в транспорте агрессивного мужчину и вызвала сотрудников Росгвардии, которые задержали беглеца. Об этом сообщает администрация Перми в своем Telegram-канале.

«Водитель автобуса заметила агрессивное поведение пассажира и воспользовалась тревожной кнопкой для вызова сотрудников Росгвардии. После того, как мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, выяснилось, что он находится в федеральном розыске», — сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации напомнили, что с 2022 года городской департамент транспорта сотрудничает с Росгвардией в части обеспечения порядка в общественном транспорте. Силовики должны помогать предотвращать конфликты, сопровождать нарушителей в полицию и бороться с безбилетниками.

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Водитель одного из общественных автобусов в Перми помогла поймать преступника, который находился в федеральном розыске. Женщина заметила в транспорте агрессивного мужчину и вызвала сотрудников Росгвардии, которые задержали беглеца. Об этом сообщает администрация Перми в своем Telegram-канале. «Водитель автобуса заметила агрессивное поведение пассажира и воспользовалась тревожной кнопкой для вызова сотрудников Росгвардии. После того, как мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, выяснилось, что он находится в федеральном розыске», — сообщает пресс-служба мэрии. В администрации напомнили, что с 2022 года городской департамент транспорта сотрудничает с Росгвардией в части обеспечения порядка в общественном транспорте. Силовики должны помогать предотвращать конфликты, сопровождать нарушителей в полицию и бороться с безбилетниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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