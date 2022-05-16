Сбежавшего из психбольницы екатеринбуржца нашли

17 мая 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Мужчина недолго оставался на свободе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге нашли сбежавшего из психиатрической больницы №3 опасного преступника. По данным telegram-канала «Свет Екатеринбург», об этом сообщил главврач Антон Токарь. «Опасный преступник был пойман и доставлен обратно в больницу еще в 18:00 — сообщает главврач Антон Токарь», — говорится в telegram-канале. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 29-летний пациент сбежал из-под надзора, когда его возили лечить зуб. Оперативно подтвердить информацию у главврача о том, что пациент найден, не удалось. Ранее URA.RU сообщало про сбежавшего из психиатрической лечебницы москвича. Его осудили за убийство знакомого на фоне распития алкогольных напитков. Позже стало известно, что мужчина имеет психическое расстройство, из-за этого вместо отбывания наказания в тюрьме тот отправился в психиатрическую больницу. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий. .

В Екатеринбурге нашли сбежавшего из психиатрической больницы №3 опасного преступника. По данным telegram-канала «Свет Екатеринбург», об этом сообщил главврач Антон Токарь. «Опасный преступник был пойман и доставлен обратно в больницу еще в 18:00 — сообщает главврач Антон Токарь», — говорится в telegram-канале. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 29-летний пациент сбежал из-под надзора, когда его возили лечить зуб. Оперативно подтвердить информацию у главврача о том, что пациент найден, не удалось. Ранее URA.RU сообщало про сбежавшего из психиатрической лечебницы москвича. Его осудили за убийство знакомого на фоне распития алкогольных напитков. Позже стало известно, что мужчина имеет психическое расстройство, из-за этого вместо отбывания наказания в тюрьме тот отправился в психиатрическую больницу. .