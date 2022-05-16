Мужчина сбежал из психбольницы №3 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из психиатрической больницы №3 в Екатеринбурге сбежал 29-летний пациент, который находился там на принудительном лечении. Как сообщает источник, он сбежал из учреждения после того, как попросился в туалет.

«29-летнего пациента возили лечить зуб. Он попросился в туалет, а когда с него сняли смирительную рубашку, вырвался и убежал. Догнать его не смогли. Мужчина был осужден за убийство и отправлен на принудительное лечение», — сообщает 4 канал.

Приметы преступника: рост 190 см, худощавый, волосы темные, коротко стрижен, на теле имеются татуировки. Был одет в серую толстовку и черные штаны. В полиции подчеркивают, что он очень опасен. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358 71 61.

В пресс-службе областного управления МВД посоветовали обратиться за комментарием в областное министерство здравоохранения. URA.RU направило запрос в ведомство, так как оперативно получить информацию не удалось.

Мужчина особо опасен Фото: 4 канал