Энергетик назвал ключевые минусы главного конкурента РФ по газу

Иран не сможет поставлять газ в Европу по ряду причин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Иран занимает второе место по запасам природного газа в мире, однако он не сможет заменить Россию, так как поставки в Европу ему невыгодны из-за слишком большого расстояния. Об этом сообщил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП России Рустам Танкаев.

«Ирану до Европы очень далеко гнать танкеры с СПГ. За время этого маршрута потери составляют до 50% газа. Газ просто испаряется за время транспортировки. Если бы не это, то Иран мог бы стать альтернативой России на европейском рынке, и об этом можно было бы говорить серьезно», — заявил Танкаев радио Sputnik.

Газопровод из Ирана в Европу уже проведен, однако он проходит через территорию курдов, которые воюют с Турцией. По его словам, по этой причине проекту будет сложно получить финансирование для расширения газопровода. К тому же Иран также находится под западными санкциями, заключил эксперт.

Как ранее писало иранское издание Hamshahri, Иран не готов принести в жертву отношения с Россией ради того, чтобы прорваться на европейский газовый рынок. Тегеран и Москва начали укреплять сотрудничество на фоне санкций, пишет Pravda.Ru. При этом альтернативу русскому газу нашла Турция. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара способна помочь в поставках топлива из Израиля в Европу, передает Пятый канал.

США, страны ЕС и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Шестой пакет санкций Евросоюза включал в себя постепенный отказ от российской нефти и газа. Однако Венгрия не хочет отказываться от российских энергоресурсов.

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