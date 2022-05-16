16 мая 2022

В Челябинске таможенники арестовали два BMW экспортной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Две роскошные иномарки обещают пустить с молотка (фото из архива) Фото:

Челябинская таможня наложила арест на две премиум-иномарки BMW челябинской компании, занимающейся экспортными операциями с металлами. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. Стоимость автомобилей превышает 25 млн рублей.

«Долг по таможенным платежам на 25,5 млн рублей образовался у участника внешнеэкономической деятельности, занимающегося экспортно-импортными операциями с металлом. Компания представила недостоверные сведения о ввозимых товарах. Уведомления об оплате до сих пор не исполнены, в связи с чем, с санкции свердловского транспортного прокурора, арестованы два легковых BMW фирмы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас таможня ожидает уплаты начислений. Если этого не произойдет, автомобили могут быть проданы с торгов, а вырученные деньги перечислят в бюджет.

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Челябинская таможня наложила арест на две премиум-иномарки BMW челябинской компании, занимающейся экспортными операциями с металлами. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. Стоимость автомобилей превышает 25 млн рублей. «Долг по таможенным платежам на 25,5 млн рублей образовался у участника внешнеэкономической деятельности, занимающегося экспортно-импортными операциями с металлом. Компания представила недостоверные сведения о ввозимых товарах. Уведомления об оплате до сих пор не исполнены, в связи с чем, с санкции свердловского транспортного прокурора, арестованы два легковых BMW фирмы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас таможня ожидает уплаты начислений. Если этого не произойдет, автомобили могут быть проданы с торгов, а вырученные деньги перечислят в бюджет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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