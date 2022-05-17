Военкор Сладков: сколько боевиков пряталось на «Азовстали»

17 мая 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе находилось более 800 боевиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала вынужденной спецоперации на территории Украины и блокировки ВС РФ завода «Азовсталь» там находилось более двух тысяч солдат ВСУ и членов нацбата. Об этом сообщает военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков. «Всего свыше 2500 человек там было на момент начала сдачи [в плен]. Из них боевиков полка „Азов“ (признан запрещенным и экстремистским в России) — 804 человека», — отметил он в своем telegram-канале. Он также пояснил, что из общего числа было ранено 404 человека, 55 — в тяжелом состоянии. Кроме того, было найдено более 200 трупов «в замороженном состоянии». Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее заблокированные ВС РФ члены нацбатальона заявили, что хотят получить тонну продуктов и медикаменты в обмен на 15 пленных мирных граждан. Долгое время они отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. Им пообещали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Российские военнослужащие провели тщательный досмотр всех сдавшихся солдат, добавляет «Федеральное агентство новостей». По заявлению президента РФ, к ним будут относиться в соответствии с соответствующими международными законами, уточняет MK.RU . Остальная городская территория Мариуполя уже зачищена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала вынужденной спецоперации на территории Украины и блокировки ВС РФ завода «Азовсталь» там находилось более двух тысяч солдат ВСУ и членов нацбата. Об этом сообщает военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков. «Всего свыше 2500 человек там было на момент начала сдачи [в плен]. Из них боевиков полка „Азов“ (признан запрещенным и экстремистским в России) — 804 человека», — отметил он в своем telegram-канале. Он также пояснил, что из общего числа было ранено 404 человека, 55 — в тяжелом состоянии. Кроме того, было найдено более 200 трупов «в замороженном состоянии». Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее заблокированные ВС РФ члены нацбатальона заявили, что хотят получить тонну продуктов и медикаменты в обмен на 15 пленных мирных граждан. Долгое время они отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. Им пообещали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Российские военнослужащие провели тщательный досмотр всех сдавшихся солдат, добавляет «Федеральное агентство новостей». По заявлению президента РФ, к ним будут относиться в соответствии с соответствующими международными законами, уточняет MK.RU. Остальная городская территория Мариуполя уже зачищена.