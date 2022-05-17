17 мая 2022

Около половины екатеринбургских детей проведут лето в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, двор, песочница, детские игрушки, дети, дети играют
У четырех из 10 родителей в Екатеринбурге дети- школьники все лето проведут в городе Фото:

Около 42% екатеринбургских родителей заявили, что их дети проведут летние каникулы в городе. Каждый третий родитель отправит своего ребенка на дачу или в деревню. Об этом URA.RU сообщил исследовательский центр сервиса по поиску работы Superjob.

«Организовать своим детям-школьникам отдых на Черноморском побережье в этом году планирует почти в 2,5 раза меньше родителей, чем год назад. Четыре из 10 признались, что их ребенок проведет все лето в городе. Путешествия по России, за границу и отдых в пришкольном лагере планируют для своих детей по 2% опрошенных», — говорится в исследовании.

О том, что ребенок проведет лето в городе, в 2022 году родители сообщали чаще, чем прошлом году, однако реже, чем в 2020 году. «За год значительно сократилось число респондентов, организующих своим детям отдых на Черноморском побережье, а также поездки по России и за границу», — уточняется в исследовании.

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Около 42% екатеринбургских родителей заявили, что их дети проведут летние каникулы в городе. Каждый третий родитель отправит своего ребенка на дачу или в деревню. Об этом URA.RU сообщил исследовательский центр сервиса по поиску работы Superjob. «Организовать своим детям-школьникам отдых на Черноморском побережье в этом году планирует почти в 2,5 раза меньше родителей, чем год назад. Четыре из 10 признались, что их ребенок проведет все лето в городе. Путешествия по России, за границу и отдых в пришкольном лагере планируют для своих детей по 2% опрошенных», — говорится в исследовании. О том, что ребенок проведет лето в городе, в 2022 году родители сообщали чаще, чем прошлом году, однако реже, чем в 2020 году. «За год значительно сократилось число респондентов, организующих своим детям отдых на Черноморском побережье, а также поездки по России и за границу», — уточняется в исследовании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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