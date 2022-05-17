В детсаду Сургута ввели карантин из-за неизвестной инфекции

Это второй карантин за месяц в детском саду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сургутском детском саду «Огонек» второй раз за месяц несколько групп отправили на карантин. При этом в мэрии и в Роспотребнадзоре ХМАО пока не знают, какая именно инфекция поразила детей. Об этом URA.RU рассказал источник URA.RU, связанный с городской сферой образования.

«Первый раз детский сад закрыли на карантин в конце прошлого месяца. Прошла дезинфекция, несколько проверок, и вот вчера закрыли опять две группы, а сегодня еще одну», — сообщил источник агентства.

В мэрии Сургута подтвердили информацию о первом карантине, но заявили, что пока не знают о том, какая именно инфекция стала причиной второго за месяц карантина. «У них организовали входной фильтр. Причем входной фильтр организовало „здравоохранение учреждения“, чтобы не пропустить больных. Что там за инфекция: ротавирус или норовирус — не знаю», — рассказала URA.RU директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

В Роспотребнадзоре ХМАО также пока не знают, каким именно вирусом заразились дети, проводятся анализы. «Смотрим: это отголоски прежнего очага или какой-то другой. Сейчас ждем от медиков результаты и сможем сказать что-то ясней. До этого была норовирусная инфекция, а она дает взрывной рост, потому что у нее очень маленькая заражающая доза, так еще и длительное вирусовыделение», — сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Также в Роспотребнадзоре уточнили, что ничего экстраординарного в случившемся не видят. Весна — сезон кишечных вирусов, а родителям не стоит вести детей в детсад при признаках заражения. Узнать позицию руководства детсада по этому вопросу не удалось: по указанным на сайте учреждения телефонным номерам никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало о вспышке ротовируса в детском саду Нефтеюганска. Заболели 17 детсадовцев, 9 из них и один воспитатель попали в больницы в состоянии средней степени тяжести.