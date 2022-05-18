Мероприятие в Белозерском районе прошло в рамках военно-патриотического слета (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Белозерском районе Курганской области прошла открытая тактическая игра для школьников «Операция — Z 2022». Об этом сообщили представители районной администрации.

«В открытой тактической игре „Операция — Z 2022“ <…> приняли участие десять команд из школ Белозерского округа. [Она] прошла в рамках военно-патриотического слета „Герои-земляки“ на территории лагеря им. Алеши Рогачева», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Во время игры школьники, в том числе, оказывали первую помощь, соревновались в стрельбе и сборке автомата на скорость. Первое место в игре заняла команда юнармейского отряда «Альфа» из Першинской средней школы.

Ранее стало известно, что школьники Курганской области участвуют в военно-полевых сборах в Щучанском районе. Сборы проходят на территории комплекса отдыха и развития в селе Чумляк.

Буквы Z и V являются символами, связанными со спецоперацией России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявлял, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Школьники демонстрировали навыки оказания первой помощи Фото: группа администрации Белозерского района в соцсети «ВКонтакте»