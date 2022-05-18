18 мая 2022

Курганцы провели «Операцию — Z 2022». Фото

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Мероприятие в Белозерском районе прошло в рамках военно-патриотического слета (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белозерском районе Курганской области прошла открытая тактическая игра для школьников «Операция — Z 2022». Об этом сообщили представители районной администрации.

«В открытой тактической игре „Операция — Z 2022“ <…> приняли участие десять команд из школ Белозерского округа. [Она] прошла в рамках военно-патриотического слета „Герои-земляки“ на территории лагеря им. Алеши Рогачева», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Во время игры школьники, в том числе, оказывали первую помощь, соревновались в стрельбе и сборке автомата на скорость. Первое место в игре заняла команда юнармейского отряда «Альфа» из Першинской средней школы.

Ранее стало известно, что школьники Курганской области участвуют в военно-полевых сборах в Щучанском районе. Сборы проходят на территории комплекса отдыха и развития в селе Чумляк.

Буквы Z и V являются символами, связанными со спецоперацией России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявлял, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Школьники демонстрировали навыки оказания первой помощи
Фото:
Участники игры соревновались в сборке и разборе автомата
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В Белозерском районе Курганской области прошла открытая тактическая игра для школьников «Операция — Z 2022». Об этом сообщили представители районной администрации. «В открытой тактической игре „Операция — Z 2022“ <…> приняли участие десять команд из школ Белозерского округа. [Она] прошла в рамках военно-патриотического слета „Герои-земляки“ на территории лагеря им. Алеши Рогачева», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте». Во время игры школьники, в том числе, оказывали первую помощь, соревновались в стрельбе и сборке автомата на скорость. Первое место в игре заняла команда юнармейского отряда «Альфа» из Першинской средней школы. Ранее стало известно, что школьники Курганской области участвуют в военно-полевых сборах в Щучанском районе. Сборы проходят на территории комплекса отдыха и развития в селе Чумляк. Буквы Z и V являются символами, связанными со спецоперацией России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявлял, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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