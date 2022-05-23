Самойлов назвал предателями звезд, уехавших из России. Видео

23 мая 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Самойлов раскритиковал звезд отечественного шоу-бизнеса, покинувших Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов назвал предателями сбежавших из России артистов на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью журналистам «Пятого Канала». «Гражданская позиция, мне кажется, не избирательна для артиста, для человека, для инженера, для любого человека: она либо есть, либо нет. Те человек либо чувствует себя частью своего общества, своей родины — тогда и возникает гражданская позиция, либо он не чувствует ее. <…> Сидение на двух стульях сейчас не получится. Сейчас такое время, которое вытаскивает все наружу», — рассказал Самойлов. Он уточнил, что не всех сбежавших из РФ считает предателями. «Конечно те, кто называет россиян убийцами, можно назвать предателями родины. Можно назвать. Дело в том, что в оценке того, что происходит на украине все восемь лет, подчеркиваю, не просто СВО — СВО только часть восьмилетнего процесса — если человек занимает сторону антигосударственную, это означает, что он не разбирается ни в чем», — отметил Самойлов. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Необходимость провести денацификацию и демилитаризацию Украины призвана сохранить жизни русскоязычного населения Европы, подчеркивал президент России Владимир Путин. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит. Власти России подчеркивали, что пытались решить проблемы другим путем, но Украина не шла на сотрудничество.

Лидер группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов назвал предателями сбежавших из России артистов на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью журналистам «Пятого Канала». «Гражданская позиция, мне кажется, не избирательна для артиста, для человека, для инженера, для любого человека: она либо есть, либо нет. Те человек либо чувствует себя частью своего общества, своей родины — тогда и возникает гражданская позиция, либо он не чувствует ее. <…> Сидение на двух стульях сейчас не получится. Сейчас такое время, которое вытаскивает все наружу», — рассказал Самойлов. Он уточнил, что не всех сбежавших из РФ считает предателями. «Конечно те, кто называет россиян убийцами, можно назвать предателями родины. Можно назвать. Дело в том, что в оценке того, что происходит на украине все восемь лет, подчеркиваю, не просто СВО — СВО только часть восьмилетнего процесса — если человек занимает сторону антигосударственную, это означает, что он не разбирается ни в чем», — отметил Самойлов. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Необходимость провести денацификацию и демилитаризацию Украины призвана сохранить жизни русскоязычного населения Европы, подчеркивал президент России Владимир Путин. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит. Власти России подчеркивали, что пытались решить проблемы другим путем, но Украина не шла на сотрудничество.