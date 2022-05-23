Лидер группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов назвал предателями сбежавших из России артистов на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью журналистам «Пятого Канала».
«Гражданская позиция, мне кажется, не избирательна для артиста, для человека, для инженера, для любого человека: она либо есть, либо нет. Те человек либо чувствует себя частью своего общества, своей родины — тогда и возникает гражданская позиция, либо он не чувствует ее. <…> Сидение на двух стульях сейчас не получится. Сейчас такое время, которое вытаскивает все наружу», — рассказал Самойлов.
Он уточнил, что не всех сбежавших из РФ считает предателями. «Конечно те, кто называет россиян убийцами, можно назвать предателями родины. Можно назвать. Дело в том, что в оценке того, что происходит на украине все восемь лет, подчеркиваю, не просто СВО — СВО только часть восьмилетнего процесса — если человек занимает сторону антигосударственную, это означает, что он не разбирается ни в чем», — отметил Самойлов.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Необходимость провести денацификацию и демилитаризацию Украины призвана сохранить жизни русскоязычного населения Европы, подчеркивал президент России Владимир Путин. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит. Власти России подчеркивали, что пытались решить проблемы другим путем, но Украина не шла на сотрудничество.
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Лидер группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов назвал предателями сбежавших из России артистов на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью журналистам «Пятого Канала». «Гражданская позиция, мне кажется, не избирательна для артиста, для человека, для инженера, для любого человека: она либо есть, либо нет. Те человек либо чувствует себя частью своего общества, своей родины — тогда и возникает гражданская позиция, либо он не чувствует ее. <…> Сидение на двух стульях сейчас не получится. Сейчас такое время, которое вытаскивает все наружу», — рассказал Самойлов. Он уточнил, что не всех сбежавших из РФ считает предателями. «Конечно те, кто называет россиян убийцами, можно назвать предателями родины. Можно назвать. Дело в том, что в оценке того, что происходит на украине все восемь лет, подчеркиваю, не просто СВО — СВО только часть восьмилетнего процесса — если человек занимает сторону антигосударственную, это означает, что он не разбирается ни в чем», — отметил Самойлов. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Необходимость провести денацификацию и демилитаризацию Украины призвана сохранить жизни русскоязычного населения Европы, подчеркивал президент России Владимир Путин. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит. Власти России подчеркивали, что пытались решить проблемы другим путем, но Украина не шла на сотрудничество.