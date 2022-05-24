В Госдуме хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев

24 мая 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Запрет на суррогатное материнство для иностранцев защищает права детей, говорится в законопроекте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представителям иностранных государств хотят запретить суррогатное материнство от россиянок. Это связано с неоднократными случаями гибели детей и торговле ими. Законопроект об этом, рассмотренный в первом чтении, представлен в системе обеспечения законодательной деятельности. «Предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в РФ. Поступил ряд сообщений о нахождении в России без родителей и без надлежащего присмотра и ухода младенцев, рожденных суррогатными матерями, связанных с их гибелью, и признаках торговли людьми», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сообщается также, что отдельной базы МВД по данным делам нет. Отдельной проблемой является то, что дети, рожденные на территории РФ суррогатными матерями для иностранцев, не приобретают гражданство Российской Федерации, ведь те, кто записан родителями — не являются гражданами страны. Также предлагается ввести обязательное получение суррогатными детьми гражданства РФ, даже если оба их родителя — иностранцы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Сам законопроект о суррогатном материнстве был внесен в Государственную думу группой депутатов и сенаторов в декабре 2021 года, пишет «Федеральное агентство новостей».

Представителям иностранных государств хотят запретить суррогатное материнство от россиянок. Это связано с неоднократными случаями гибели детей и торговле ими. Законопроект об этом, рассмотренный в первом чтении, представлен в системе обеспечения законодательной деятельности. «Предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в РФ. Поступил ряд сообщений о нахождении в России без родителей и без надлежащего присмотра и ухода младенцев, рожденных суррогатными матерями, связанных с их гибелью, и признаках торговли людьми», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сообщается также, что отдельной базы МВД по данным делам нет. Отдельной проблемой является то, что дети, рожденные на территории РФ суррогатными матерями для иностранцев, не приобретают гражданство Российской Федерации, ведь те, кто записан родителями — не являются гражданами страны. Также предлагается ввести обязательное получение суррогатными детьми гражданства РФ, даже если оба их родителя — иностранцы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Сам законопроект о суррогатном материнстве был внесен в Государственную думу группой депутатов и сенаторов в декабре 2021 года, пишет «Федеральное агентство новостей».