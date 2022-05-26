В Екатеринбурге назвали самые эффективные уральские компании. Фото

26 мая 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Ежегодную премию «Номер один» провели в Доме Севастьянова в Екатеринбурге Фото: организаторы премии «Номер один» В Екатеринбурге в Доме Севастьянова завершилась ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Эту награду вручают лучшим свердловским предприятиям, а сама премия приурочена ко Дню предпринимателя — 26 мая. Учредителями церемонии выступили «Уральская торгово-промышленная палата» и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Гран-при премии получил «Уральский оптико-механический завод». Вручать главную награду на сцену вышел член Президиума СОСПП, собственник «Сима-ленда» Андрей Симановский. Остальные награды распределили по номинациям: в кооперации с наукой — НПО Автоматики имени академика Н.А. Семихатова (номинированы были Каменск-Уральский металлургический завод и Уральский оптико-механический завод);

в сфере IT — СКБ Контур (номинированы «САПФИР-Интеграция» и ГК Хост);

экспортер года высокотехнологичной продукции — «Группа СВЭЛ» (номинированы «Тритон-ЭлектроникС» и «Уралгидромаш»);

инвестиционный проект в агропромышленном комплексе — СПК «Килачевский» (номинированы «Смак» и «Ударник»);

в области социального предпринимательства — Толстикова Светлана, служба Семьи «БЛАГО» (номинированы предприниматель Верховцев Игорь, частный детский театр «Алиса» и бизнесмен Зайцев Виктор, школа кино и телевидения «ШКИТ. Урал»). В прошлом году церемонию проводили в «Синара Центре» миллиардера Дмитрия Пумпянского. Тогда гостей премии приветствовал губернатор Евгений Куйвашев, а Гран-при «Номер один» получил холдинг ВМП.

В Екатеринбурге в Доме Севастьянова завершилась ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Эту награду вручают лучшим свердловским предприятиям, а сама премия приурочена ко Дню предпринимателя — 26 мая. Учредителями церемонии выступили «Уральская торгово-промышленная палата» и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Гран-при премии получил «Уральский оптико-механический завод». Вручать главную награду на сцену вышел член Президиума СОСПП, собственник «Сима-ленда» Андрей Симановский. Остальные награды распределили по номинациям: в области социального предпринимательства — Толстикова Светлана, служба Семьи «БЛАГО» (номинированы предприниматель Верховцев Игорь, частный детский театр «Алиса» и бизнесмен Зайцев Виктор, школа кино и телевидения «ШКИТ. Урал»). В прошлом году церемонию проводили в «Синара Центре» миллиардера Дмитрия Пумпянского. Тогда гостей премии приветствовал губернатор Евгений Куйвашев, а Гран-при «Номер один» получил холдинг ВМП.