«Синара Центр» принял церемонию вручения премии «Номер один» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В «Синара Центре» миллиардера Дмитрия Пумпянского вручили деловую премию «Номер один», которой награждают лучшие свердловские предприятия года. Главными гостями церемонии стали представители областного истеблишмента и бизнес-элиты. Первые лица отведали изысканные деликатесы и лично поздравили лауреатов престижной награды.

Приветствовал гостей «Синара Центра» губернатор Евгений Куйвашев, напомнивший, что вручение премии приурочено ко Дню предпринимателя — 26 мая. В этом году «Номер один», которой обычно отмечают самые эффективные и успешные компании, имела особый подтекст: 2020 год из-за пандемии коронавируса стал большим испытанием для свердловского бизнеса.

«Я по секрету скажу, что было время в начале пандемии, когда у нас запасов средств индивидуальной защиты было на один день. Благодаря всем вам мы преодолели самое сложное», — обратился Куйвашев к публике. Его словам аплодировали первый зам Александр Высокинский, заместители Олег Чемезов и Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, министры Андрей Карлов и Виктория Казакова, гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский и многие другие.

Победителей премии выбирали в пяти номинациях. Заветные статуэтки получили компания «Юта» (за стойкость в пандемию), Первоуральский новотрубный завод (за лучший экологический проект), Уральский оптико-механический завод (за борьбу с пандемией) и ЕВРАЗ (за лучший инвестиционный проект). Гран-при «Номер один» получил холдинг ВМП.

Одновременно с награждением гостей церемонии угощали редкими блюдами из рыбы и мяса. На горячее, в частности, гурманам на выбор предложили розовую форель горячего копчения с Оленьих ручьев или ростбиф, приготовленный по рецепту времен императора Александра I. Любителям сладкого подавали торт с талицкой сметаной и кипрейным медом.

Основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский пришел на церемонию в прямом смысле без галстука. Из-за 30-градусной жары он скинул пиджак еще до входа в «Синара Центр» — прямо на красной дорожке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поздний приезд мэра Алексея Орлова привлек внимание всех участников вечера. Сперва глава города приватно пообщался с владельцем компании «Транссибурал» Сергеем Мазуркевичем… Фото: Анна Майорова © URA.RU

…а затем чем-то обменивался в телефонах с министром инвестиций Викторией Казаковой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы Андрей Ветлужских что-то оживленно обсуждал с министром промышленности Сергеем Пересторониным. Позднее к диалогу подключился депутат заксо Вячеслав Брозовский, который, судя по всему, пребывал в прекрасном настроении Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместители губернатора Алексей Шмыков и Олег Чемезов до начала церемонии держались обособленно и перебрасывались фразами лишь друг с другом. От многочисленных рукопожатий и приветствий это, однако, их не спасло Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расположился за главным VIP-столиком вечера. Он составил компанию губернатору Евгению Куйвашеву, его первому заму Александру Высокинскому, мэру Алексею Орлову и спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Алексей Орлов и Евгений Куйвашев одни из первых за своим столом поднимали бокалы для чествования победителей премии. Кто из них брал на себя ответственность произнести тост — позднее обсуждали журналисты в кулуарах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гостей вечера баловали изысканными деликатесами: например, можно было попробовать ростбиф, приготовленный по рецепту времен Александра I Фото: Анна Майорова © URA.RU

Соучредитель общества «Малышева, 73» Константин Погребинский получил из рук губернатора знак отличия за заслуги перед Свердловской областью III степени. Впрочем, улыбчивости это ему не добавило Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор УОМЗ Анатолий Слудных, получая награду за борьбу с пандемией, отметил роль всего коллектива предприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев не отказал всем лауреатам «Номер один» в общей фотографии Фото: Анна Майорова © URA.RU