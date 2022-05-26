В пермском правительстве утвердили нового министра

Алла Платонова укрепила свои позиции во власти
Назначенная в конце февраля 2022 года исполняющей обязанности министра культуры Алла Платонова избавилась от приставки «и.о.». Она прошла все проверки и полностью вступила в должность.
«Алла Платонова стала полноправным министром культуры Пермского края, избавившись от статуса „исполняющей обязанности“», — сообщает «Новый компаньон». Это произошло 27 мая.
Алла Платонова до назначения министром работала директором по развитию Пермского театра оперы и балета. Она пришла на должность, которая была вакантна почти три месяца после ухода Вячеслава Торчинского. Одной из главных проблем культуры в регионе Платонова считает вопрос инфраструктуры.
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