Социолог объяснил высокий рейтинг доверия россиян к Путину

22 апреля 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Санкции со стороны страны ЕС и США положительно сказываются на росте доверия к президенту РФ, считает Петр Кирьян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост доверия россиян к президенту Владимиру Путину вызван реакцией на меры, которые принимают власти в стране и давлением со стороны ЕС и США. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг доверия к Владимиру Путину за последнюю неделю вырос еще на 3% и составил 79%. 81% респондентов считает, что президент хорошо работает на своем посту. Деятельность премьер-министра и правительства одобрило 57% опрошенных. «Волна роста связана с тем, как оцениваются действия, которые предпринимаются или артикулируются последние два месяца. Как я понимаю, мы и до этого имели высокий уровень доверия, и не только в отношении президента, но правительства в лице его руководства, то есть тренд продолжается. И в нынешней ситуации есть еще и такое понятное явление, как консолидация. Если мы видим внешнее санкционное давление, негатив по внешним новостям, то если доверие присутствует, оно еще больше повышается. Происходит некоторая поляризация. Уходит срединное „не знаю“, „не могу“, „не определился“. Люди наоборот стараются сразу дать ответ. Линия становится более четкой, более понятной», — объяснил Петр Кирьян. Ранее, по данным ВЦИОМ, рейтинг доверия к Владимиру Путину вырос до 81,6%. Показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%, работы премьер-министра и правительства России — 53,3%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Рост доверия россиян к президенту Владимиру Путину вызван реакцией на меры, которые принимают власти в стране и давлением со стороны ЕС и США. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг доверия к Владимиру Путину за последнюю неделю вырос еще на 3% и составил 79%. 81% респондентов считает, что президент хорошо работает на своем посту. Деятельность премьер-министра и правительства одобрило 57% опрошенных. «Волна роста связана с тем, как оцениваются действия, которые предпринимаются или артикулируются последние два месяца. Как я понимаю, мы и до этого имели высокий уровень доверия, и не только в отношении президента, но правительства в лице его руководства, то есть тренд продолжается. И в нынешней ситуации есть еще и такое понятное явление, как консолидация. Если мы видим внешнее санкционное давление, негатив по внешним новостям, то если доверие присутствует, оно еще больше повышается. Происходит некоторая поляризация. Уходит срединное „не знаю“, „не могу“, „не определился“. Люди наоборот стараются сразу дать ответ. Линия становится более четкой, более понятной», — объяснил Петр Кирьян. Ранее, по данным ВЦИОМ, рейтинг доверия к Владимиру Путину вырос до 81,6%. Показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%, работы премьер-министра и правительства России — 53,3%.