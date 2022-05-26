Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков сделал два важных назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков 27 мая представил новых руководителей Госавтоинспекции региона и Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Новым руководителем управления ГИБДД по Челябинской области стал полковник Иван Путков, по Челябинску — полковник Александр Гайде.

Путков после окончания Челябинского юридического института МВД России в 2002 году служил инспектором по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД Челябинска. В 2010 году его назначили стал замкомандира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Челябинской области, спустя два года — замкомандира полка ДПС областной ГИБДД. С декабря 2021 года являлся замначальника Центра профессиональной подготовки областного полицейского главка.

Гайде начинал службу в органах МВД в 2000 году участковым уполномоченным. В 2003 году его перевели ГИБДД УВД по Челябинску, где он последовательно прошел всю должностную лестницу — с 2019 года он командует полком ДПС ГИБДД УМВД по Челябинску.

«Генерал-лейтенант Скоков ориентировал новых руководителей на создание комфортных условий службы для подчиненных. Также он подчеркнул необходимость поощрения достойно проявивших себя сотрудников», — добавили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по области.

Ранее в отставку ушли сначала начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков, затем — начальник областного УГИБДД Андрей Харцызов. Оба вышли на пенсию.