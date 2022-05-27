В Перми резко выросла потребность в работниках, знающих китайский

28 мая 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Аналитики SuperJob провели анализ рынка и выяснили, какой сейчас спрос на специалистов со знанием китайского языка в Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU Число вакансий, где требуется знание китайского языка, в Перми за год увеличилось в 1,8 раза. Исследования проводились аналитиками компании SuperJob. «Согласно апрельскому исследованию, китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад. Аналитики SuperJob провели анализ рынка труда в Перми», — написано в документе исследования. Чаще всего такие специалисты требуются компаниям для работы в сферах логистики и снабжения. Также их приглашают в качестве переводчиков и менеджеров по продажам. Среди производств специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические фирмы, крупные ритейлеры и производственные предприятия. SuperJob — это российская онлайн-платформа для поиска работы, моделирования карьеры и профессионального развития. Сервис входит в Топ-20 рейтинга самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes.

Число вакансий, где требуется знание китайского языка, в Перми за год увеличилось в 1,8 раза. Исследования проводились аналитиками компании SuperJob. «Согласно апрельскому исследованию, китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад. Аналитики SuperJob провели анализ рынка труда в Перми», — написано в документе исследования. Чаще всего такие специалисты требуются компаниям для работы в сферах логистики и снабжения. Также их приглашают в качестве переводчиков и менеджеров по продажам. Среди производств специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические фирмы, крупные ритейлеры и производственные предприятия. SuperJob — это российская онлайн-платформа для поиска работы, моделирования карьеры и профессионального развития. Сервис входит в Топ-20 рейтинга самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes.