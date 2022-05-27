27 мая 2022

В Перми резко выросла потребность в работниках, знающих китайский

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг, посвященный подготовке проведения опроса по месту строительства Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, школа1, голосование, общегородской опрос
Аналитики SuperJob провели анализ рынка и выяснили, какой сейчас спрос на специалистов со знанием китайского языка в Перми Фото:

Число вакансий, где требуется знание китайского языка, в Перми за год увеличилось в 1,8 раза. Исследования проводились аналитиками компании SuperJob.

«Согласно апрельскому исследованию, китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад. Аналитики SuperJob провели анализ рынка труда в Перми», — написано в документе исследования.

Чаще всего такие специалисты требуются компаниям для работы в сферах логистики и снабжения. Также их приглашают в качестве переводчиков и менеджеров по продажам. Среди производств специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические фирмы, крупные ритейлеры и производственные предприятия.

SuperJob — это российская онлайн-платформа для поиска работы, моделирования карьеры и профессионального развития. Сервис входит в Топ-20 рейтинга самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes.

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Число вакансий, где требуется знание китайского языка, в Перми за год увеличилось в 1,8 раза. Исследования проводились аналитиками компании SuperJob. «Согласно апрельскому исследованию, китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад. Аналитики SuperJob провели анализ рынка труда в Перми», — написано в документе исследования. Чаще всего такие специалисты требуются компаниям для работы в сферах логистики и снабжения. Также их приглашают в качестве переводчиков и менеджеров по продажам. Среди производств специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические фирмы, крупные ритейлеры и производственные предприятия. SuperJob — это российская онлайн-платформа для поиска работы, моделирования карьеры и профессионального развития. Сервис входит в Топ-20 рейтинга самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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