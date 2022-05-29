В Пермском крае простились с погибшим на Украине контрактником

30 мая 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Прощание с военнослужащим прошло в воскресенье, 29 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из села Усть-Кишерть Пермского края Сергей Худяков. Об этом сообщается на официальной странице Усть-Кишерсткого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб наш земляк, уроженец села Усть-Кишерть, Худяков Сергей Александрович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя», — отмечается в сообщении. Прощание с погибшим военнослужащим состоялось в минувшее воскресенье, 29 мая. С конца февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не преследует цель оккупировать Украину.

На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из села Усть-Кишерть Пермского края Сергей Худяков. Об этом сообщается на официальной странице Усть-Кишерсткого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб наш земляк, уроженец села Усть-Кишерть, Худяков Сергей Александрович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя», — отмечается в сообщении. Прощание с погибшим военнослужащим состоялось в минувшее воскресенье, 29 мая. С конца февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не преследует цель оккупировать Украину.