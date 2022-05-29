29 мая 2022
28 мая 2022

В Пермском крае простились с погибшим на Украине контрактником

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Прощание с военнослужащим прошло в воскресенье, 29 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из села Усть-Кишерть Пермского края Сергей Худяков. Об этом сообщается на официальной странице Усть-Кишерсткого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб наш земляк, уроженец села Усть-Кишерть, Худяков Сергей Александрович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя», — отмечается в сообщении. Прощание с погибшим военнослужащим состоялось в минувшее воскресенье, 29 мая.

С конца февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не преследует цель оккупировать Украину.

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На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из села Усть-Кишерть Пермского края Сергей Худяков. Об этом сообщается на официальной странице Усть-Кишерсткого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб наш земляк, уроженец села Усть-Кишерть, Худяков Сергей Александрович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя», — отмечается в сообщении. Прощание с погибшим военнослужащим состоялось в минувшее воскресенье, 29 мая. С конца февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не преследует цель оккупировать Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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