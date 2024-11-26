В Пермском крае откладываются выборы главы Очерского округа

Выборы главы Очерского округа перенесли на неопределенный срок
В Очере (Пермский край) перенесли выборы главы округа. По информации источника URA.RU, это связано с болезнью одного из участников конкурса.
«В Очере перенесли избрание главы. Этот вопрос исключен из проекта повестки заседания думы 28 ноября 2024 года», — говорится в telegram-канале «На местах».
На конкурс заявились нынешний глава округа Алексей Солодников и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков. Вопрос избрания главы рассмотрят на одном из ближайших заседаний думы.
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