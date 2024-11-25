Фото с актрисой Шпицей в ажурных колготках попало на обложку популярного таблоида

Катерина Шпица пообещала выложить все кадры фотосессии позднее
Актриса из Перми Екатерина Шпица попала на обложку декабрьского номера журнала «Караван историй». Об этом пермячка сообщила своим подписчикам в Telegram.
«Какая история стоит за этой обложкой! Об этом — внутри . Фотосессию смогу показать уже ближе к концу месяца, когда выйдет новый номер журнала. А то вы фото посмотрите, а интервью потом читать поленитесь», — написала Екатерина Шпица в своем telegram-канале.
Ранее Шпица анонсировала выход четвертого сезона комедийного сериала «Полярный», об этом URA.RU уже писало. До этого — пермская актриса снялась в клипе питерской группы «Марсель».
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