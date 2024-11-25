25 ноября 2024

Фото с актрисой Шпицей в ажурных колготках попало на обложку популярного таблоида

Пермская актриса Шпица сфотографировалась для обложки журнала «Караван историй»
© Служба новостей «URA.RU»
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Катерина Шпица пообещала выложить все кадры фотосессии позднее
Катерина Шпица пообещала выложить все кадры фотосессии позднее Фото:

Актриса из Перми Екатерина Шпица попала на обложку декабрьского номера журнала «Караван историй». Об этом пермячка сообщила своим подписчикам в Telegram.

«Какая история стоит за этой обложкой! Об этом — внутри . Фотосессию смогу показать уже ближе к концу месяца, когда выйдет новый номер журнала. А то вы фото посмотрите, а интервью потом читать поленитесь», — написала Екатерина Шпица в своем telegram-канале.

Ранее Шпица анонсировала выход четвертого сезона комедийного сериала «Полярный», об этом URA.RU уже писало. До этого — пермская актриса снялась в клипе питерской группы «Марсель».

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Актриса из Перми Екатерина Шпица попала на обложку декабрьского номера журнала «Караван историй». Об этом пермячка сообщила своим подписчикам в Telegram. «Какая история стоит за этой обложкой! Об этом — внутри . Фотосессию смогу показать уже ближе к концу месяца, когда выйдет новый номер журнала. А то вы фото посмотрите, а интервью потом читать поленитесь», — написала Екатерина Шпица в своем telegram-канале. Ранее Шпица анонсировала выход четвертого сезона комедийного сериала «Полярный», об этом URA.RU уже писало. До этого — пермская актриса снялась в клипе питерской группы «Марсель».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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