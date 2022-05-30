Власти РФ направили Челябинску деньги на чистый воздух

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил в регионы более 8,8 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в десять промышленных регионов страны направили более 8,8 млрд рублей. В число этих регионов в рамках программы «Чистый воздух» вошла и Челябинская область. Информация об этом размещена на сайте правительства России.

«8,8 млрд рублей получат 10 промышленных регионов. Это Забайкальский край, Красноярский край, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Все они — участники федерального проекта „Чистый воздух“», — говорится на сайте правительства РФ.

С помощью господдержки частные жилые дома в этих регионах переведут на газовое или электрическое теплоснабжение взамен печному отоплению. В большинстве регионов на эти деньги отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети и закупят более экологичные модели общественного транспорта.

«Такой подход к решению экологических проблем поможет повысить качество жизни в регионах. Это создаст более комфортные и безопасные условия для здоровья людей», — отметил Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин выделил 120 млрд рублей на развитие автодорожной инфраструктуры. Сообщается, что 34 млрд рублей из этой суммы пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс через Екатеринбург, Челябинск, и Тюмень.