Глава Екатеринбурга выпал из десятки лучших мэров России

Градоначальник Екатеринбурга понизился в рейтинге лучших мэров России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов занял 12 место в рейтинге лучших мэров России за период с апреля по май, с начала 2022 года по конец марта он занимал десятое место. Об этом стало известно из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

На итоговую позицию повлияло заявление Орлова о привлечении казаков к борьбе с вандалами, рисующими граффити на зданиях и объектах благоустройства. Градоначальник предложил наказывать нарушителей нагайками. По словам экспертов, фраза из уст мэра одного из крупнейших городов России произвела удручающее впечатление.

Также при составлении рейтинга учитывался конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым. Кроме этого, эксперты обратили внимание на водоем, наполненный грязными бутылками в центре Екатеринбурга, который является зоной ответственности городских властей.

Лучшим градоначальником в выбранном периоде стал мэр Москвы Сергей Собянин. Рейтинг формируется из мэров 88 городов России, в число которых входят руководители столиц всех субъектов РФ.