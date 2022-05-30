Глава Екатеринбурга выпал из десятки лучших мэров России

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов занял 12 место в рейтинге лучших мэров России за период с апреля по май, с начала 2022 года по конец марта он занимал десятое место. Об этом стало известно из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.
На итоговую позицию повлияло заявление Орлова о привлечении казаков к борьбе с вандалами, рисующими граффити на зданиях и объектах благоустройства. Градоначальник предложил наказывать нарушителей нагайками. По словам экспертов, фраза из уст мэра одного из крупнейших городов России произвела удручающее впечатление.
Также при составлении рейтинга учитывался конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым. Кроме этого, эксперты обратили внимание на водоем, наполненный грязными бутылками в центре Екатеринбурга, который является зоной ответственности городских властей.
Лучшим градоначальником в выбранном периоде стал мэр Москвы Сергей Собянин. Рейтинг формируется из мэров 88 городов России, в число которых входят руководители столиц всех субъектов РФ.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов занял 12 место в рейтинге лучших мэров России за период с апреля по май, с начала 2022 года по конец марта он занимал десятое место. Об этом стало известно из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. На итоговую позицию повлияло заявление Орлова о привлечении казаков к борьбе с вандалами, рисующими граффити на зданиях и объектах благоустройства. Градоначальник предложил наказывать нарушителей нагайками. По словам экспертов, фраза из уст мэра одного из крупнейших городов России произвела удручающее впечатление. Также при составлении рейтинга учитывался конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым. Кроме этого, эксперты обратили внимание на водоем, наполненный грязными бутылками в центре Екатеринбурга, который является зоной ответственности городских властей. Лучшим градоначальником в выбранном периоде стал мэр Москвы Сергей Собянин. Рейтинг формируется из мэров 88 городов России, в число которых входят руководители столиц всех субъектов РФ.