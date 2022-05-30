30 мая 2022
29 мая 2022
28 мая 2022

Мэрию в ЯНАО через суд заставили расселить «аварийку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки и снос дома. Нижневартовск, прищепки
Местные власти определили срок расселения горожан на конец декабря 2025 года Фото:

Администрацию Лабытнанги (ЯНАО) в судебном порядке заставили расселить аварийный дом. При этом местные власти определили срок расселения горожан на конец декабря 2025 года, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура г. Лабытнанги проверила соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в аварийном многоквартирном доме № 29 по ул. Карьерная. Установлено, что жильцы дома несколько лет живут в аварийных условиях. Несущие конструкции фундамента, перекрытий, стен в доме имеют повреждения и деформированы, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан», — сказано в сообщении.

Прокурор города направил иск в суд о возложении на мэрию обязанности по установлению разумного срока расселения аварийного дома. Таким образом срок расселения граждан удалось установить до 1 декабря 2022 года. Исполнения решения суда проконтролирует надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что администрацию Пуровского района обязали сократить сроки расселения аварийного дома в Тарко-Сале. Многоквартирные дома признали аварийными и подлежащими сносу еще в 2019 году. Тогда мэрией было определено расселить горожан в 2030 и 2025 годах.

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Администрацию Лабытнанги (ЯНАО) в судебном порядке заставили расселить аварийный дом. При этом местные власти определили срок расселения горожан на конец декабря 2025 года, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Лабытнанги проверила соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в аварийном многоквартирном доме № 29 по ул. Карьерная. Установлено, что жильцы дома несколько лет живут в аварийных условиях. Несущие конструкции фундамента, перекрытий, стен в доме имеют повреждения и деформированы, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан», — сказано в сообщении. Прокурор города направил иск в суд о возложении на мэрию обязанности по установлению разумного срока расселения аварийного дома. Таким образом срок расселения граждан удалось установить до 1 декабря 2022 года. Исполнения решения суда проконтролирует надзорное ведомство. Ранее сообщалось, что администрацию Пуровского района обязали сократить сроки расселения аварийного дома в Тарко-Сале. Многоквартирные дома признали аварийными и подлежащими сносу еще в 2019 году. Тогда мэрией было определено расселить горожан в 2030 и 2025 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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