Жительница ЯНАО обчистила счет собутыльника при покупке водки

Женщину отправили за алкоголем, но она скрылась с деньгами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительницу Ямальского района (ЯНАО) накажут за кражу денег с банковской карты, которую ей доверил приятель во время распития алкогольных напитков. Как сообщает окружное управление СК, женщина сняла с карты крупную сумму денег и не вернулась.

«По данным следствия, в городе Салехарде в декабре 2021 года мужчина распивал спиртное в обществе 40-летней жительницы Ямальского района. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры попросил гостью сходить в магазин и при этом отдал ей свою банковскую карту, указав пин-код. Однако женщина, сняв всю имеющуюся наличность на банковском счете в размере, превышающем 30 тысяч рублей, скрылась от потерпевшего», — говорится в сообщении.

Когда потерпевший понял, что его обманули, обратился в полицию. В процессе выяснилось, что его приятельница неоднократно была судима за подобные преступления. Женщина обвиняется по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). За это преступление ей грозит до шести лет лишения свободы.