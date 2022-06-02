В Пермском крае спустя трое суток нашли пропавшую школьницу

Девочке повезло не встретить диких животных в лесу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полицейские в Гайнском муниципальном округе (Пермский край) в лесу нашли потерявшуюся девочку. 15-летний подросток плутала по лесной дороге около трех суток, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

«На исходе трех суток поисков поздним вечером в 3.5 км от поселка Красный Яр девочка была обнаружена лежащей на лесной дороге», — говорится на сайте ведомства. Пропавшая была доставлена в больницу.

Девочка ушла из дома 31 мая и не вернулась. На следующий день мать подростка пришла в полицейский участок и рассказала о пропавшей дочери. Поиски начали сами полицейские, позже к ним подключились сотрудники межмуниципальных отделов МВД РФ «Кочевский» и «Кудымкарский», волонтеры, местные жители и МЧС. Диких животных пропавшая не встретила, однако на ней обнаружили множество клещей.