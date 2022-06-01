01 июня 2022

В Перми 93-летнего ветерана ВОВ выселили из квартиры. Прокуратура не нашла нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, журналисты, судебные приставы, служба судебных приставов, толпа, микрофоны
Действия приставов были законными Фото:

Пермская краевая прокуратура сочла законным выселение из квартиры 93-летней ветерана ВОВ, ее дочери и внука за долги. Жилье было продано по решению суда, чтобы закрыть задолженность по ипотеке. И выселял семью уже новый собственник. История произошла осенью 2021 года.

«Судебные приставы уведомили дочь о выселении и начали исполнительные действия. Во время проверки прокуратура не обнаружила нарушений в действиях сотрудников УФССП по Пермскому краю», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Properm.

Дочь, которая являлась собственницей квартиры, продала ее через риэлтора другому человеку, чтобы закрыть кредит в банке. Однако семья не съехала, после чего новый владелец обратился в суд с требованием выселить их. Бывшая хозяйка сменила замки, поэтому приставам пришлось потрудиться, чтобы исполнить решение о выселении. Оно длилось несколько часов.

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Пермская краевая прокуратура сочла законным выселение из квартиры 93-летней ветерана ВОВ, ее дочери и внука за долги. Жилье было продано по решению суда, чтобы закрыть задолженность по ипотеке. И выселял семью уже новый собственник. История произошла осенью 2021 года. «Судебные приставы уведомили дочь о выселении и начали исполнительные действия. Во время проверки прокуратура не обнаружила нарушений в действиях сотрудников УФССП по Пермскому краю», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Properm. Дочь, которая являлась собственницей квартиры, продала ее через риэлтора другому человеку, чтобы закрыть кредит в банке. Однако семья не съехала, после чего новый владелец обратился в суд с требованием выселить их. Бывшая хозяйка сменила замки, поэтому приставам пришлось потрудиться, чтобы исполнить решение о выселении. Оно длилось несколько часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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