В Перми 93-летнего ветерана ВОВ выселили из квартиры. Прокуратура не нашла нарушений

02 июня 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Действия приставов были законными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермская краевая прокуратура сочла законным выселение из квартиры 93-летней ветерана ВОВ, ее дочери и внука за долги. Жилье было продано по решению суда, чтобы закрыть задолженность по ипотеке. И выселял семью уже новый собственник. История произошла осенью 2021 года. «Судебные приставы уведомили дочь о выселении и начали исполнительные действия. Во время проверки прокуратура не обнаружила нарушений в действиях сотрудников УФССП по Пермскому краю», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Properm. Дочь, которая являлась собственницей квартиры, продала ее через риэлтора другому человеку, чтобы закрыть кредит в банке. Однако семья не съехала, после чего новый владелец обратился в суд с требованием выселить их. Бывшая хозяйка сменила замки, поэтому приставам пришлось потрудиться, чтобы исполнить решение о выселении. Оно длилось несколько часов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермская краевая прокуратура сочла законным выселение из квартиры 93-летней ветерана ВОВ, ее дочери и внука за долги. Жилье было продано по решению суда, чтобы закрыть задолженность по ипотеке. И выселял семью уже новый собственник. История произошла осенью 2021 года. «Судебные приставы уведомили дочь о выселении и начали исполнительные действия. Во время проверки прокуратура не обнаружила нарушений в действиях сотрудников УФССП по Пермскому краю», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Properm. Дочь, которая являлась собственницей квартиры, продала ее через риэлтора другому человеку, чтобы закрыть кредит в банке. Однако семья не съехала, после чего новый владелец обратился в суд с требованием выселить их. Бывшая хозяйка сменила замки, поэтому приставам пришлось потрудиться, чтобы исполнить решение о выселении. Оно длилось несколько часов.