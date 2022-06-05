05 июня 2022
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Полицейским ЯНАО указала на бездействие прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
Сотрудники прокуратуры проверили уголовное дело и нашли в нем еще одно преступление Фото:

Прокуратура Лабытнанги провела проверку по делу жительницы города, которую в интернете шантажировал неизвестный. Он взломал ее социальные сети и вымогал деньги, угрожая женщине распространить данные интимного характера, сообщается в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в апреле 2022 года неустановленное лицо у местной жительницы под угрозой распространения ее личных данных интимного характера вымогало денежные средства и в результате получил от потерпевшей 20 тыс. рублей, поскольку женщина реально опасалась осуществления указанной угрозы», — написали в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой Лабытнанги при этом отмечается, что неправомерному использованию личных данных правоохранительные органы не дали оценку. По этой причине сотрудники ведомства внесли требование начальнику ОМВД по г. Лабытнанги об устранении нарушений закона. В результате его рассмотрения было возбуждено дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что медицинских работников Аксарковской ЦРБ уличили в некачественном проведении диагностики. Их обязали выплатить пострадавшей от этого женщине 150 тысяч рублей компенсации. За исполнением решения суда следит прокуратура.

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Прокуратура Лабытнанги провела проверку по делу жительницы города, которую в интернете шантажировал неизвестный. Он взломал ее социальные сети и вымогал деньги, угрожая женщине распространить данные интимного характера, сообщается в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что в апреле 2022 года неустановленное лицо у местной жительницы под угрозой распространения ее личных данных интимного характера вымогало денежные средства и в результате получил от потерпевшей 20 тыс. рублей, поскольку женщина реально опасалась осуществления указанной угрозы», — написали в пресс-службе ведомства. Прокуратурой Лабытнанги при этом отмечается, что неправомерному использованию личных данных правоохранительные органы не дали оценку. По этой причине сотрудники ведомства внесли требование начальнику ОМВД по г. Лабытнанги об устранении нарушений закона. В результате его рассмотрения было возбуждено дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ранее URA.RU сообщало о том, что медицинских работников Аксарковской ЦРБ уличили в некачественном проведении диагностики. Их обязали выплатить пострадавшей от этого женщине 150 тысяч рублей компенсации. За исполнением решения суда следит прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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