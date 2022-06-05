В ЯНАО начался летний сезон вылова рыбы

С начала летнего сезона в ЯНАО выловили более 70 тонн рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО стартовала летняя путина. К рыбному промыслу приступили почти все предприятия за исключением тех, которые находятся в отдаленных северных поселках, где еще не ушел лед, сообщает департамент агропромышленного комплекса ЯНАО.

«Сейчас промысел ведется в обширной соровой системе Нижней Оби и многочисленных озерах. Промысловики активно вылавливают щуку, язя, плотву и другие частиковые виды рыб. Так, с начала летней путины объем вылова составил более 70 тонн рыбы», — сообщает пресс-центр департамента.

В этом году до 15 июня так же запрещено ловить рыбу в Оби в границах от мыса Салемал до мыса Ангальский, в протоках Хаманельской и Надымской Оби. Такие ограничения установлены, чтобы рыба могла дойти до места нагула.

Промышленный вылов в округе ведут более 100 предприятий. С начала года они добыли 1 100 тонн рыбы. Лучший результат показал «Горьковский рыбозавод» — 130 тонн, на втором месте расположилось Аксарковское рыбопромысловое предприятие с результатом в 121 тонну рыбы. На третьем месте оказалась Агрофирма «Толькинская». Их показатель достиг 112 тонн.

Ранее URA.RU сообщало о двух новых предприятиях по переработке рыбы. Они заработают в Надыме уже в этом году.