Пермскому городу выписали бонус за шефство над бедной территорией

Территория направит деньги на мероприятия, которые позволят сэкономить на топливе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губахинский городской округ Пермского края получит своеобразную компенсацию за объединение с дотационным Гремячинском. В 2022 году Губахе из краевого бюджета выделят 21,5 млн рублей на ремонт социальных объектов, что позволит в будущем сэкономить на отоплении. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о внесении поправок в бюджет 2022—2024, который 6 июня внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

«На основании письма главы Губахинского городского округа Николая Лазейкина средства, предусмотренные бюджету Губахи в 2023 году в размере 21 534 тысяч рублей, предлагается перераспределить на 2022 год. Данные средства планируется направить на решение важнейших социальных вопросов в сферах образования, культуры и спорта», — говорится в документе.

На эти деньги (плюс софинансирование со стороны Губахи) власти намерены купить тепловой комплекс для ДК «Энергетик», отремонтировать СДК «Губахинский», школы №25 и №2, детский сад «Золотой ключик», а также лыжную базу. В документе говорится, что это позволит «снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы».

Гремячинский городской округ, который присоединят к Губахе, несколько лет входит в список территорий с наибольшей задолженностью за газ перед «Газпромом». Таким образом, после объединения Губахе придется разделить с Гремячинском эти долги. Всем территориям, которые проходят через муниципальную реформу, в Пермском крае полагается бонус. На каждый сэкономленный на чиновничьем аппарате рубль власти дают еще один.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам