05 июня 2022

Две тысячи челябинских школьников сдали экзамен ОГЭ на отлично

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, тест, дреды, школа45
Экзаменационная комиссия утвердила результаты основного госэкзамена Фото:

В Челябинской области две тысячи школьников сдали экзамен ОГЭ на отлично. Экзаменационная комиссия утвердила результаты основного госэкзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) по математике от 23 мая среди девятиклассников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Официальная дата ознакомления участников с результатами экзаменов — 6 июня. По результатам первого дня проведения государственной итоговой аттестации оценку „отлично“ за ОГЭ по математике получили 1999 участников, за ГВЭ-9 — 198 человек», — сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-9. Прием апелляций — 7 и 8 июня 2022 года в электронном виде посредством специализированного сервиса. Подача апелляций осуществляется только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

Заседание конфликтной комиссии Челябинской области по математике будет проводиться по отдельному графику в режиме видеоконференцсвязи с подключением муниципальных пунктов проведения заседаний.

Ранее во время проведения ЕГЭ по профильной математике в регионе со сдачи экзамена был удален один из участников. У школьника была обнаружена шпаргалка.

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В Челябинской области две тысячи школьников сдали экзамен ОГЭ на отлично. Экзаменационная комиссия утвердила результаты основного госэкзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) по математике от 23 мая среди девятиклассников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра. «Официальная дата ознакомления участников с результатами экзаменов — 6 июня. По результатам первого дня проведения государственной итоговой аттестации оценку „отлично“ за ОГЭ по математике получили 1999 участников, за ГВЭ-9 — 198 человек», — сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас. В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-9. Прием апелляций — 7 и 8 июня 2022 года в электронном виде посредством специализированного сервиса. Подача апелляций осуществляется только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. Заседание конфликтной комиссии Челябинской области по математике будет проводиться по отдельному графику в режиме видеоконференцсвязи с подключением муниципальных пунктов проведения заседаний. Ранее во время проведения ЕГЭ по профильной математике в регионе со сдачи экзамена был удален один из участников. У школьника была обнаружена шпаргалка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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