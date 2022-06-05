Две тысячи челябинских школьников сдали экзамен ОГЭ на отлично

Экзаменационная комиссия утвердила результаты основного госэкзамена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области две тысячи школьников сдали экзамен ОГЭ на отлично. Экзаменационная комиссия утвердила результаты основного госэкзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) по математике от 23 мая среди девятиклассников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Официальная дата ознакомления участников с результатами экзаменов — 6 июня. По результатам первого дня проведения государственной итоговой аттестации оценку „отлично“ за ОГЭ по математике получили 1999 участников, за ГВЭ-9 — 198 человек», — сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-9. Прием апелляций — 7 и 8 июня 2022 года в электронном виде посредством специализированного сервиса. Подача апелляций осуществляется только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

Заседание конфликтной комиссии Челябинской области по математике будет проводиться по отдельному графику в режиме видеоконференцсвязи с подключением муниципальных пунктов проведения заседаний.

Ранее во время проведения ЕГЭ по профильной математике в регионе со сдачи экзамена был удален один из участников. У школьника была обнаружена шпаргалка.