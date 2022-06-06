CNBC: в США выписали ордер на арест самолетов Абрамовича

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Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Минюст США собирается арестовать два самолета Романа Абрамовича Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Федеральный суд США выписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Федеральный судья в Нью-Йорке в понедельник подписал ордер на арест министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих Роману Абрамовичу. Конфискация является последней в серии санкций против российских олигархов. Согласно документам, поданным в Окружной суд США на Манхэттене, к Абрамовичу привязаны самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER», — сообщает CNBC.

Страны Запада ввели санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Недвижимость и активы Абрамовича были заморожены. Бизнесмен также был вынужден продать футбольный клуб «Челси», который принадлежал ему с 2003 года. Абрамович заявил о намерении обжаловать введение против него санкций.

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Федеральный суд США выписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает телеканал CNBC. «Федеральный судья в Нью-Йорке в понедельник подписал ордер на арест министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих Роману Абрамовичу. Конфискация является последней в серии санкций против российских олигархов. Согласно документам, поданным в Окружной суд США на Манхэттене, к Абрамовичу привязаны самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER», — сообщает CNBC. Страны Запада ввели санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Недвижимость и активы Абрамовича были заморожены. Бизнесмен также был вынужден продать футбольный клуб «Челси», который принадлежал ему с 2003 года. Абрамович заявил о намерении обжаловать введение против него санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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