CNBC: в США выписали ордер на арест самолетов Абрамовича

06 июня 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Минюст США собирается арестовать два самолета Романа Абрамовича Фото: Flickr.com/htmlor новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Федеральный суд США выписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает телеканал CNBC. «Федеральный судья в Нью-Йорке в понедельник подписал ордер на арест министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих Роману Абрамовичу. Конфискация является последней в серии санкций против российских олигархов. Согласно документам, поданным в Окружной суд США на Манхэттене, к Абрамовичу привязаны самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER», — сообщает CNBC. Страны Запада ввели санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Недвижимость и активы Абрамовича были заморожены. Бизнесмен также был вынужден продать футбольный клуб «Челси», который принадлежал ему с 2003 года. Абрамович заявил о намерении обжаловать введение против него санкций. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Федеральный суд США выписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает телеканал CNBC. «Федеральный судья в Нью-Йорке в понедельник подписал ордер на арест министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих Роману Абрамовичу. Конфискация является последней в серии санкций против российских олигархов. Согласно документам, поданным в Окружной суд США на Манхэттене, к Абрамовичу привязаны самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER», — сообщает CNBC. Страны Запада ввели санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Недвижимость и активы Абрамовича были заморожены. Бизнесмен также был вынужден продать футбольный клуб «Челси», который принадлежал ему с 2003 года. Абрамович заявил о намерении обжаловать введение против него санкций.