Абрамович нашел покупателя для «Челси»

07 мая 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Футбольный клуб Романа Абрамовича «Челси» купит миллиардер из Британии Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook Миллиардер Тодд Боули подписал первый контракт о приобретении лондонского футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича. Теперь сделку должно одобрить правительство Великобритании и руководство Английской премьер-лиги. «Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бели при поддержке Clearlake Capital выиграл тендер на приобретение „Челси“», — сообщает Sport24 со ссылкой на The Telegraph. Это предложение отправлено на утверждение правительству Британии и английской Премьер-лиге. Сумма сделки составит около 4 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Миллиардер Тодд Боули подписал первый контракт о приобретении лондонского футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича. Теперь сделку должно одобрить правительство Великобритании и руководство Английской премьер-лиги. «Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бели при поддержке Clearlake Capital выиграл тендер на приобретение „Челси“», — сообщает Sport24 со ссылкой на The Telegraph. Это предложение отправлено на утверждение правительству Британии и английской Премьер-лиге. Сумма сделки составит около 4 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси».