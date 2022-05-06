06 мая 2022

Абрамович нашел покупателя для «Челси»

© Служба новостей «URA.RU»
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абрамович роман, абрамович роман
Футбольный клуб Романа Абрамовича «Челси» купит миллиардер из Британии Фото:

Миллиардер Тодд Боули подписал первый контракт о приобретении лондонского футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича. Теперь сделку должно одобрить правительство Великобритании и руководство Английской премьер-лиги.

«Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бели при поддержке Clearlake Capital выиграл тендер на приобретение „Челси“», — сообщает Sport24 со ссылкой на The Telegraph. Это предложение отправлено на утверждение правительству Британии и английской Премьер-лиге. Сумма сделки составит около 4 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси».

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Миллиардер Тодд Боули подписал первый контракт о приобретении лондонского футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича. Теперь сделку должно одобрить правительство Великобритании и руководство Английской премьер-лиги. «Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бели при поддержке Clearlake Capital выиграл тендер на приобретение „Челси“», — сообщает Sport24 со ссылкой на The Telegraph. Это предложение отправлено на утверждение правительству Британии и английской Премьер-лиге. Сумма сделки составит около 4 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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