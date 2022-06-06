Россия ввела персональные санкции против 61 гражданина США

06 июня 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

61 гражданину США запретили въезд в Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия ввела персональные санкции против 61 гражданина США, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в „стоп-лист“ вносится 61 американский гражданин. Это люди из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельные чиновники Госдепартамента США, причастные к вбросам о „злонамеренных“ российских кибератаках», — говорится в сообщении МИД РФ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия ввела персональные санкции против 61 гражданина США, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в „стоп-лист“ вносится 61 американский гражданин. Это люди из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельные чиновники Госдепартамента США, причастные к вбросам о „злонамеренных“ российских кибератаках», — говорится в сообщении МИД РФ.