Россия ввела персональные санкции против 61 гражданина США

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
61 гражданину США запретили въезд в Россию Фото:

Россия ввела персональные санкции против 61 гражданина США, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в „стоп-лист“ вносится 61 американский гражданин. Это люди из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельные чиновники Госдепартамента США, причастные к вбросам о „злонамеренных“ российских кибератаках», — говорится в сообщении МИД РФ.

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Россия ввела персональные санкции против 61 гражданина США, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в „стоп-лист“ вносится 61 американский гражданин. Это люди из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельные чиновники Госдепартамента США, причастные к вбросам о „злонамеренных“ российских кибератаках», — говорится в сообщении МИД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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