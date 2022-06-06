61 гражданину США запретили въезд в Россию
Россия ввела персональные санкции против 61 гражданина США, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.
«В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в „стоп-лист“ вносится 61 американский гражданин. Это люди из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельные чиновники Госдепартамента США, причастные к вбросам о „злонамеренных“ российских кибератаках», — говорится в сообщении МИД РФ.
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