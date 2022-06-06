Свердловского директора оштрафовали за сокрытие 7 миллионов

07 июня 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

Мужчина сокрыл деньги, не выплатив многомиллионные налоговые задолженности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге директора коммерческой организации признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств компании, за счет которых производится взыскание невыплаченных налогов в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области на официальном сайте. «Следствие установило, что обвиняемый был директором коммерческой организации, у которой образовалась многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам. Не желав выплачивать их, он сокрыл денежные средства», — говорится в сообщении. Общая сумма — семь миллионов рублей. Мужчина с 2019 по 2020 год занимал должность директора организации. Подсудимым знал, что у компании имеются задолженности. При расследовании уголовного дела подсудимый принял меры для погашения образовавшейся налоговой задолженности. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге директора коммерческой организации признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств компании, за счет которых производится взыскание невыплаченных налогов в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области на официальном сайте. «Следствие установило, что обвиняемый был директором коммерческой организации, у которой образовалась многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам. Не желав выплачивать их, он сокрыл денежные средства», — говорится в сообщении. Общая сумма — семь миллионов рублей. Мужчина с 2019 по 2020 год занимал должность директора организации. Подсудимым знал, что у компании имеются задолженности. При расследовании уголовного дела подсудимый принял меры для погашения образовавшейся налоговой задолженности. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.