06 июня 2022

Свердловского директора оштрафовали за сокрытие 7 миллионов

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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган , прокурор, судебное заседание, судья, следователь, суд, обвинительная речь, речь прокурора
Мужчина сокрыл деньги, не выплатив многомиллионные налоговые задолженности Фото:

В Екатеринбурге директора коммерческой организации признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств компании, за счет которых производится взыскание невыплаченных налогов в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области на официальном сайте.

«Следствие установило, что обвиняемый был директором коммерческой организации, у которой образовалась многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам. Не желав выплачивать их, он сокрыл денежные средства», — говорится в сообщении. Общая сумма — семь миллионов рублей.

Мужчина с 2019 по 2020 год занимал должность директора организации. Подсудимым знал, что у компании имеются задолженности. При расследовании уголовного дела подсудимый принял меры для погашения образовавшейся налоговой задолженности. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге директора коммерческой организации признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств компании, за счет которых производится взыскание невыплаченных налогов в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области на официальном сайте. «Следствие установило, что обвиняемый был директором коммерческой организации, у которой образовалась многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам. Не желав выплачивать их, он сокрыл денежные средства», — говорится в сообщении. Общая сумма — семь миллионов рублей. Мужчина с 2019 по 2020 год занимал должность директора организации. Подсудимым знал, что у компании имеются задолженности. При расследовании уголовного дела подсудимый принял меры для погашения образовавшейся налоговой задолженности. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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