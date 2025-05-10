10 мая 2025

Молодая свердловчанка отличилась на международных соревнованиях. Фото

Школьница из Березовского заняла третье место в международных соревнованиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка заняла третье место на международных соревнованиях по художественной гимнастике
Девушка заняла третье место на международных соревнованиях по художественной гимнастике Фото:

Школьница из Березовского (Свердловская область) Анна Лихачева стала призером международных соревнований по художественной гимнастике, которые прошли в Турции. Победой поделились в соцсетях.

«Ученица Лицея № 7 Анна Лихачёва стала призером международных соревнований по художественной гимнастике, которые прошли в Турции», — рассказали в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». Девушка заняла третье место. Руководителем и наставником спортсменки выступила тренер и основатель центра художественной гимнастики «Сияние» Татьяна Мушинская. 

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Школьница из Березовского (Свердловская область) Анна Лихачева стала призером международных соревнований по художественной гимнастике, которые прошли в Турции. Победой поделились в соцсетях. «Ученица Лицея № 7 Анна Лихачёва стала призером международных соревнований по художественной гимнастике, которые прошли в Турции», — рассказали в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». Девушка заняла третье место. Руководителем и наставником спортсменки выступила тренер и основатель центра художественной гимнастики «Сияние» Татьяна Мушинская. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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