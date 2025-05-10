Школьница из Березовского (Свердловская область) Анна Лихачева стала призером международных соревнований по художественной гимнастике, которые прошли в Турции. Победой поделились в соцсетях.
«Ученица Лицея № 7 Анна Лихачёва стала призером международных соревнований по художественной гимнастике, которые прошли в Турции», — рассказали в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». Девушка заняла третье место. Руководителем и наставником спортсменки выступила тренер и основатель центра художественной гимнастики «Сияние» Татьяна Мушинская.
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