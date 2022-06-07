Дочь российского тренера Тутберидзе будет выступать за США

Российская фигуристка Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе поменяет спортивное гражданство и будет выступать за американскую сборную. Об этом сообщает The Skating Lesson со ссылкой на Тутберидзе.
«Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — заявил источник The Skating Lesson, передает Sport24. По словам источника, Тутберидзе хотела бы тренировать в США, но не может из-за большого числа фигуристов, которых нельзя перевезти. «Этери сказала, что хотела бы, чтобы это было возможно», — отметил источник.
Дэвис выступает вместе с Глебом Смолкиным, вместе с которым они стали серебряными призерами чемпионата России в 2022 году. На Олимпиаде в Пекине пара заняла 14-е место.
Обновлено в 9:52. Сама Тутберидзе опровергла сообщения о переходе дочери в американскую сборную. «Очередной фейк», — написала она в своих соцсетях.
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Российская фигуристка Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе поменяет спортивное гражданство и будет выступать за американскую сборную. Об этом сообщает The Skating Lesson со ссылкой на Тутберидзе. «Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — заявил источник The Skating Lesson, передает Sport24. По словам источника, Тутберидзе хотела бы тренировать в США, но не может из-за большого числа фигуристов, которых нельзя перевезти. «Этери сказала, что хотела бы, чтобы это было возможно», — отметил источник. Дэвис выступает вместе с Глебом Смолкиным, вместе с которым они стали серебряными призерами чемпионата России в 2022 году. На Олимпиаде в Пекине пара заняла 14-е место. Обновлено в 9:52. Сама Тутберидзе опровергла сообщения о переходе дочери в американскую сборную. «Очередной фейк», — написала она в своих соцсетях.