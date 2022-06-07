Дочь российского тренера Тутберидзе будет выступать за США

Диана Дэвис заняла 14-е место на Олимпиаде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская фигуристка Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе поменяет спортивное гражданство и будет выступать за американскую сборную. Об этом сообщает The Skating Lesson со ссылкой на Тутберидзе.

«Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — заявил источник The Skating Lesson, передает Sport24 . По словам источника, Тутберидзе хотела бы тренировать в США, но не может из-за большого числа фигуристов, которых нельзя перевезти. «Этери сказала, что хотела бы, чтобы это было возможно», — отметил источник.

Дэвис выступает вместе с Глебом Смолкиным, вместе с которым они стали серебряными призерами чемпионата России в 2022 году. На Олимпиаде в Пекине пара заняла 14-е место.

Обновлено в 9:52. Сама Тутберидзе опровергла сообщения о переходе дочери в американскую сборную. «Очередной фейк», — написала она в своих соцсетях.