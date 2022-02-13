13 февраля 2022

Синицина и Кацалапов принесли медаль сборной РФ на Олимпиаде

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Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Женщины,произвольная программа. г. Екатеринбург, липницкая юлия
Спортсмены взяли серебро Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

Они набрали 131.66 (220.51) баллов. Первое место заняли французские фигуристы Гийом Сизерона и Габриэла Пападакис. Пара Александра Степанова и Иван Букин получила 120.98 (205.07) баллов и заняла шестое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 108.16 (179.82), расположившись на 14-м месте.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин.

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. Они набрали 131.66 (220.51) баллов. Первое место заняли французские фигуристы Гийом Сизерона и Габриэла Пападакис. Пара Александра Степанова и Иван Букин получила 120.98 (205.07) баллов и заняла шестое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 108.16 (179.82), расположившись на 14-м месте. Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин.
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