Синицина и Кацалапов принесли медаль сборной РФ на Олимпиаде 14 февраля 2022 в 09:40 Размер текста - 17 + Спортсмены взяли серебро Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. Они набрали 131.66 (220.51) баллов. Первое место заняли французские фигуристы Гийом Сизерона и Габриэла Пападакис. Пара Александра Степанова и Иван Букин получила 120.98 (205.07) баллов и заняла шестое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 108.16 (179.82), расположившись на 14-м месте. Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. Они набрали 131.66 (220.51) баллов. Первое место заняли французские фигуристы Гийом Сизерона и Габриэла Пападакис. Пара Александра Степанова и Иван Букин получила 120.98 (205.07) баллов и заняла шестое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 108.16 (179.82), расположившись на 14-м месте. Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям