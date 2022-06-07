Свердловский депутат ГД рассказал о новых запретах для иноагентов

07 июня 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Законопроект запрещает иноагентам вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одобренный в первом чтении закон об иноагентах запрещает им вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми, а также инвестировать в стратегические предприятия. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия») в своем в telegram-канале. Так, документ расширяет список физических и юридических лиц и общественных объединений, которые могут быть признаны иноагентами на территории России. «В нем [законопроекте] консолидировали и актуализировали требования к иноагентам, их обязанности и права (в частности, как избавиться от „клейма“). Дописали, например, что они не могут преподавать несовершеннолетним, инвестировать в стратегические предприятия», — отметил депутат. «Мы с коллегами пристально наблюдали за правоприменительной практикой, касающейся иноагентов, фиксировали пробелы, на какие вызовы времени важно дать дополнительные ответы. Результатом работы стал законопроект „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“. Документ одобрили в первом чтении», — написал Альшевских. Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который расширяет список лиц-иноагентов. В соответствии с законом, оказаться в реестре Минюста РФ может любое физическое или юридическое лицо, получающее поддержку из-за рубежа или попавшее под иностранное влияние. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Одобренный в первом чтении закон об иноагентах запрещает им вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми, а также инвестировать в стратегические предприятия. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия») в своем в telegram-канале. Так, документ расширяет список физических и юридических лиц и общественных объединений, которые могут быть признаны иноагентами на территории России. «В нем [законопроекте] консолидировали и актуализировали требования к иноагентам, их обязанности и права (в частности, как избавиться от „клейма“). Дописали, например, что они не могут преподавать несовершеннолетним, инвестировать в стратегические предприятия», — отметил депутат. «Мы с коллегами пристально наблюдали за правоприменительной практикой, касающейся иноагентов, фиксировали пробелы, на какие вызовы времени важно дать дополнительные ответы. Результатом работы стал законопроект „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“. Документ одобрили в первом чтении», — написал Альшевских. Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который расширяет список лиц-иноагентов. В соответствии с законом, оказаться в реестре Минюста РФ может любое физическое или юридическое лицо, получающее поддержку из-за рубежа или попавшее под иностранное влияние.