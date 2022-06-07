07 июня 2022

Златоуст затопило дождями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, вода, брызги, ручей, лето, авто, ливень, потоп
Улицы златоуста ушли под воду после разгула стихии Фото:

Улицы Златоуста (Челябинская область) 7 июня ушли под воду после обрушившегося на город ливня. Местные паблики сообщают, что дороги и остановки затопило, а движение трамваев было парализовано из-за размытия путей.

«Город-река. В Златоусте после ливневого дождя утонули остановки на проспекте Мира. Проезжая часть практически вся в воде», — сообщает паблик «Твой регион. Южный Урал» в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Типичный Златоуст» той же социальной сети местный житель сообщил, что движение трамваев было остановлено. «Трамваи от вокзала в сторону города встали, поскольку размыло трамвайные пути», — рассказал златоустовец.

URA.RU ранее сообщало, что 7 июня в Челябинскую область придут ураган и ливни. С соответствующим экстренным предупреждением выступила Единая дежурная диспетчерская служба региона.

Улицы и остановки ушли под воду после ливня в Златоусте
Из-за разгула стихии движение трамваев пришлось остановить
Фото:

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Улицы Златоуста (Челябинская область) 7 июня ушли под воду после обрушившегося на город ливня. Местные паблики сообщают, что дороги и остановки затопило, а движение трамваев было парализовано из-за размытия путей. «Город-река. В Златоусте после ливневого дождя утонули остановки на проспекте Мира. Проезжая часть практически вся в воде», — сообщает паблик «Твой регион. Южный Урал» в социальной сети «ВКонтакте». В группе «Типичный Златоуст» той же социальной сети местный житель сообщил, что движение трамваев было остановлено. «Трамваи от вокзала в сторону города встали, поскольку размыло трамвайные пути», — рассказал златоустовец. URA.RU ранее сообщало, что 7 июня в Челябинскую область придут ураган и ливни. С соответствующим экстренным предупреждением выступила Единая дежурная диспетчерская служба региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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