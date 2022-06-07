Улицы Златоуста (Челябинская область) 7 июня ушли под воду после обрушившегося на город ливня. Местные паблики сообщают, что дороги и остановки затопило, а движение трамваев было парализовано из-за размытия путей.
«Город-река. В Златоусте после ливневого дождя утонули остановки на проспекте Мира. Проезжая часть практически вся в воде», — сообщает паблик «Твой регион. Южный Урал» в социальной сети «ВКонтакте».
В группе «Типичный Златоуст» той же социальной сети местный житель сообщил, что движение трамваев было остановлено. «Трамваи от вокзала в сторону города встали, поскольку размыло трамвайные пути», — рассказал златоустовец.
URA.RU ранее сообщало, что 7 июня в Челябинскую область придут ураган и ливни. С соответствующим экстренным предупреждением выступила Единая дежурная диспетчерская служба региона.
Улицы и остановки ушли под воду после ливня в Златоусте
Кадр видеозаписи из паблика «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте»
Из-за разгула стихии движение трамваев пришлось остановить
Фото: паблик «Типичный Златоуст» в социальной сети «Вконтакте»
Улицы Златоуста (Челябинская область) 7 июня ушли под воду после обрушившегося на город ливня. Местные паблики сообщают, что дороги и остановки затопило, а движение трамваев было парализовано из-за размытия путей. «Город-река. В Златоусте после ливневого дождя утонули остановки на проспекте Мира. Проезжая часть практически вся в воде», — сообщает паблик «Твой регион. Южный Урал» в социальной сети «ВКонтакте». В группе «Типичный Златоуст» той же социальной сети местный житель сообщил, что движение трамваев было остановлено. «Трамваи от вокзала в сторону города встали, поскольку размыло трамвайные пути», — рассказал златоустовец. URA.RU ранее сообщало, что 7 июня в Челябинскую область придут ураган и ливни. С соответствующим экстренным предупреждением выступила Единая дежурная диспетчерская служба региона.