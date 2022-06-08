08 июня 2022

В челябинском ТРК на две недели закрывается McDonald’s

© Служба новостей «URA.RU»
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МакДональдс. Челябинск, фастфуд, общепит, макдоналдс, mcdonalds
«Макдональдс» в ТРК «Урал» перестанет работать на две недели Фото:

В ТРК «Урал» Челябинска на две недели закроется ресторан McDonald’s. Об этом сообщается в группе заведения во «ВКонтакте».

«Не призываем вас нарушать диету, но не можем не сообщить. Завтра McDonald’s в „Урале“ закрывается», — рассказали сотрудники ресторана.

Подробностей нет. Отмечается, что закрытие связано с техническими причинами. Назван срок закрытия. Он составит две недели.

В марте гендиректор ресторанной сети Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов в России в связи со спецоперацией в Украине. Несмотря на это они продолжили работу в Челябинске. Как сообщалось, это связано с тем, что держателем франшизы здесь является предприниматель из Казахстана. С 12 июня сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет работу в России под брендом «Мой бургер».

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В ТРК «Урал» Челябинска на две недели закроется ресторан McDonald’s. Об этом сообщается в группе заведения во «ВКонтакте». «Не призываем вас нарушать диету, но не можем не сообщить. Завтра McDonald’s в „Урале“ закрывается», — рассказали сотрудники ресторана. Подробностей нет. Отмечается, что закрытие связано с техническими причинами. Назван срок закрытия. Он составит две недели. В марте гендиректор ресторанной сети Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов в России в связи со спецоперацией в Украине. Несмотря на это они продолжили работу в Челябинске. Как сообщалось, это связано с тем, что держателем франшизы здесь является предприниматель из Казахстана. С 12 июня сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет работу в России под брендом «Мой бургер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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