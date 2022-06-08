В челябинском ТРК на две недели закрывается McDonald’s

09 июня 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

«Макдональдс» в ТРК «Урал» перестанет работать на две недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ТРК «Урал» Челябинска на две недели закроется ресторан McDonald’s. Об этом сообщается в группе заведения во «ВКонтакте». «Не призываем вас нарушать диету, но не можем не сообщить. Завтра McDonald’s в „Урале“ закрывается», — рассказали сотрудники ресторана. Подробностей нет. Отмечается, что закрытие связано с техническими причинами. Назван срок закрытия. Он составит две недели. В марте гендиректор ресторанной сети Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов в России в связи со спецоперацией в Украине. Несмотря на это они продолжили работу в Челябинске. Как сообщалось, это связано с тем, что держателем франшизы здесь является предприниматель из Казахстана. С 12 июня сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет работу в России под брендом «Мой бургер». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В ТРК «Урал» Челябинска на две недели закроется ресторан McDonald’s. Об этом сообщается в группе заведения во «ВКонтакте». «Не призываем вас нарушать диету, но не можем не сообщить. Завтра McDonald’s в „Урале“ закрывается», — рассказали сотрудники ресторана. Подробностей нет. Отмечается, что закрытие связано с техническими причинами. Назван срок закрытия. Он составит две недели. В марте гендиректор ресторанной сети Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов в России в связи со спецоперацией в Украине. Несмотря на это они продолжили работу в Челябинске. Как сообщалось, это связано с тем, что держателем франшизы здесь является предприниматель из Казахстана. С 12 июня сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет работу в России под брендом «Мой бургер».