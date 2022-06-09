Обманутым дольщикам из Нижнего Тагиле (Свердловская область) передали ключи от квартир. Люди ждали окончания стройки с 2016 года, сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».
«Фонд защиты прав дольщиков передал ключи от квартир 68-ми семьям обманутых дольщиков в Нижнем Тагиле. Тяжелая история длилась с 2016-го года», — рассказала Мерзлякова.
В 2020-м году тагильчане начали бить тревогу — застройщик медлил со стройкой. Жители обращались к Татьяне Мерзляковой с вопросом: «Ждать ли квартиры?». Фонд обманутых дольщиков восстановил права не только семей, но и 12-ти детей-сирот.
Минстрой Свердловской области и Фонд обманутых дольщиков планируют забрать еще один проект застройщиков, обманувших жителей. Но, по словам Мерзляковой, он без обманутых дольщиков. «Финансовый директор компании-застройщика отбывает наказание», — сообщила омбудсмен.
Обманутым дольщикам из Нижнего Тагиле (Свердловская область) передали ключи от квартир. Люди ждали окончания стройки с 2016 года, сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». «Фонд защиты прав дольщиков передал ключи от квартир 68-ми семьям обманутых дольщиков в Нижнем Тагиле. Тяжелая история длилась с 2016-го года», — рассказала Мерзлякова. В 2020-м году тагильчане начали бить тревогу — застройщик медлил со стройкой. Жители обращались к Татьяне Мерзляковой с вопросом: «Ждать ли квартиры?». Фонд обманутых дольщиков восстановил права не только семей, но и 12-ти детей-сирот. Минстрой Свердловской области и Фонд обманутых дольщиков планируют забрать еще один проект застройщиков, обманувших жителей. Но, по словам Мерзляковой, он без обманутых дольщиков. «Финансовый директор компании-застройщика отбывает наказание», — сообщила омбудсмен.