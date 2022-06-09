68 обманутых семей получили свои квартиры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Обманутым дольщикам из Нижнего Тагиле (Свердловская область) передали ключи от квартир. Люди ждали окончания стройки с 2016 года, сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

«Фонд защиты прав дольщиков передал ключи от квартир 68-ми семьям обманутых дольщиков в Нижнем Тагиле. Тяжелая история длилась с 2016-го года», — рассказала Мерзлякова.

В 2020-м году тагильчане начали бить тревогу — застройщик медлил со стройкой. Жители обращались к Татьяне Мерзляковой с вопросом: «Ждать ли квартиры?». Фонд обманутых дольщиков восстановил права не только семей, но и 12-ти детей-сирот.

Минстрой Свердловской области и Фонд обманутых дольщиков планируют забрать еще один проект застройщиков, обманувших жителей. Но, по словам Мерзляковой, он без обманутых дольщиков. «Финансовый директор компании-застройщика отбывает наказание», — сообщила омбудсмен.

Фото из соцсетей Татьяны Мерзляковой

Фото из соцсетей Татьяны Мерзляковой

Скрин поста Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»