09 июня 2022

В Нижнем Тагиле обманутым дольщикам спустя 6 лет отдали квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры, недвижимость
68 обманутых семей получили свои квартиры Фото:

Обманутым дольщикам из Нижнего Тагиле (Свердловская область) передали ключи от квартир. Люди ждали окончания стройки с 2016 года, сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

«Фонд защиты прав дольщиков передал ключи от квартир 68-ми семьям обманутых дольщиков в Нижнем Тагиле. Тяжелая история длилась с 2016-го года», — рассказала Мерзлякова.

В 2020-м году тагильчане начали бить тревогу — застройщик медлил со стройкой. Жители обращались к Татьяне Мерзляковой с вопросом: «Ждать ли квартиры?». Фонд обманутых дольщиков восстановил права не только семей, но и 12-ти детей-сирот.

Минстрой Свердловской области и Фонд обманутых дольщиков планируют забрать еще один проект застройщиков, обманувших жителей. Но, по словам Мерзляковой, он без обманутых дольщиков. «Финансовый директор компании-застройщика отбывает наказание», — сообщила омбудсмен.

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Обманутым дольщикам из Нижнего Тагиле (Свердловская область) передали ключи от квартир. Люди ждали окончания стройки с 2016 года, сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». «Фонд защиты прав дольщиков передал ключи от квартир 68-ми семьям обманутых дольщиков в Нижнем Тагиле. Тяжелая история длилась с 2016-го года», — рассказала Мерзлякова. В 2020-м году тагильчане начали бить тревогу — застройщик медлил со стройкой. Жители обращались к Татьяне Мерзляковой с вопросом: «Ждать ли квартиры?». Фонд обманутых дольщиков восстановил права не только семей, но и 12-ти детей-сирот. Минстрой Свердловской области и Фонд обманутых дольщиков планируют забрать еще один проект застройщиков, обманувших жителей. Но, по словам Мерзляковой, он без обманутых дольщиков. «Финансовый директор компании-застройщика отбывает наказание», — сообщила омбудсмен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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