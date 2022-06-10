Минпромторг РФ подал иск к уральскому заводу на 191 млн рублей

11 июня 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Минпромторг хочет взыскать неустойку с Уральского завода гражданской авиации по одному из государственных контрактов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство промышленности и торговли РФ подало исковое заявление к Уральскому заводу гражданской авиации. Минпромторг хочет взыскать с завода неустойку в размере 191,4 млн рублей по государственному контракту от 06 декабря 2016, следует из картотеки дел на сайте Арбитражного сайта Москвы. «Исковое заявление подано с соблюдением [всех] требований. Суд определил: принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу […] Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 27 сентября 2022 года», — говорится в постановлении суда. Уральский завод гражданской авиации появился в Екатеринбурге в 1939 году. Завод является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» и с 2018 года занимается производством комплектующих для авиатехники. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие получит от правительства Свердловской области 1 млрд рублей на запуск серийного производства авиационной техники собственной разработки. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Министерство промышленности и торговли РФ подало исковое заявление к Уральскому заводу гражданской авиации. Минпромторг хочет взыскать с завода неустойку в размере 191,4 млн рублей по государственному контракту от 06 декабря 2016, следует из картотеки дел на сайте Арбитражного сайта Москвы. «Исковое заявление подано с соблюдением [всех] требований. Суд определил: принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу […] Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 27 сентября 2022 года», — говорится в постановлении суда. Уральский завод гражданской авиации появился в Екатеринбурге в 1939 году. Завод является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» и с 2018 года занимается производством комплектующих для авиатехники. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие получит от правительства Свердловской области 1 млрд рублей на запуск серийного производства авиационной техники собственной разработки.