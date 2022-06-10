10 июня 2022

Минпромторг РФ подал иск к уральскому заводу на 191 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чешский самолет на УЗГА. ЕКатеринбург, крыло самолета, хвост самолета
Минпромторг хочет взыскать неустойку с Уральского завода гражданской авиации по одному из государственных контрактов Фото:

Министерство промышленности и торговли РФ подало исковое заявление к Уральскому заводу гражданской авиации. Минпромторг хочет взыскать с завода неустойку в размере 191,4 млн рублей по государственному контракту от 06 декабря 2016, следует из картотеки дел на сайте Арбитражного сайта Москвы.

«Исковое заявление подано с соблюдением [всех] требований. Суд определил: принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу […] Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 27 сентября 2022 года», — говорится в постановлении суда.

Уральский завод гражданской авиации появился в Екатеринбурге в 1939 году. Завод является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» и с 2018 года занимается производством комплектующих для авиатехники. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие получит от правительства Свердловской области 1 млрд рублей на запуск серийного производства авиационной техники собственной разработки.

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Министерство промышленности и торговли РФ подало исковое заявление к Уральскому заводу гражданской авиации. Минпромторг хочет взыскать с завода неустойку в размере 191,4 млн рублей по государственному контракту от 06 декабря 2016, следует из картотеки дел на сайте Арбитражного сайта Москвы. «Исковое заявление подано с соблюдением [всех] требований. Суд определил: принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу […] Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 27 сентября 2022 года», — говорится в постановлении суда. Уральский завод гражданской авиации появился в Екатеринбурге в 1939 году. Завод является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» и с 2018 года занимается производством комплектующих для авиатехники. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие получит от правительства Свердловской области 1 млрд рублей на запуск серийного производства авиационной техники собственной разработки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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