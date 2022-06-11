Вратарь ХК «Югра» вошел в сборную Уфы

Сборная Уфы выступит в новом турнире XHL (Xtreme Hockey League) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вратарь хоккейного клуба «Югра» (ХМАО) Владимир Сохатский вошел в сборную Уфы, которая будет выступать на чемпионате Федерации хоккея России 3×3 — XHL (Xtreme Hockey League). Об этом сообщает официальная группа «ВКонтакте», посвященная команде.

«Кто соскучился по хоккею и нашему вратарю? Владимир Сохатский представит команду «Уфы» на чемпионате нового хоккейного формата «3 на 3», — рассказывают в группе ХК «Югра».

Новый турнир Xtreme Hockey League предполагает всего 3-х полевых игроков на площадке, плюс вратарь. Кроме того, в правилах указано, что площадка будет уменьшена до 125 квадратных метров. По словам организаторов турнира, это позволит увеличить зрелищность игры.

Ранее URA.RU рассказывало, что главный тренер хоккейного клуба ВХЛ «Югра» (ХМАО) Вадим Епанчинцев возглавит «Амур» Хабаровск. Клуб с Дальнего Востока выступает в КХЛ.