Об обнаруженной ошибке в День России житель кургана рассказал местному СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на празднике День России 12 июня местный житель получил билет с орфографической ошибкой в слове «России». Этим фактом он поделился с журналистами портала «Область 45».

«Редакции „Область 45“ очевидец сообщил, что 12 июня, на гастрономическом фестивале в честь Дня России продавали шашлык, а в придачу — лотерейный билет», — написано на сайте СМИ. Фотография была приложена в качестве подтверждения.

День России традиционно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.

URA.RU уже писало, что в День России полпред президента в УрФО Владимир Якушев поведал об исторической роли страны. Якушев подчеркнул, что это — особенный праздник, который знаменует победы страны, а также подвиги и достижения ее жителей. Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей города и области сразу с тремя значительными поводами. После чего главу региона на праздничной площадке можно было увидеть в необычном образе.

Кроме того, в регионе прошли традиционные соревнования по автокроссу. Они собрали более 45 спортсменов из разных регионов страны. О соревнованиях c места событий сообщал собственный корреспондент агентства URA.RU. В День России, 12 июня, курганцам предлагали поучаствовать в рукопашных боях, а также посетить фестиваль «Русское поле». Финальной точкой праздника стало выступление Кубанского казачьего хора и масштабный праздничный салют.

На лотерейном билете написано: «День Росии» Скриншот: ИДП «Область 45»

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