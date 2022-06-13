В Россотрудничестве отреагировали на увольнение Поклонской

Наталья Поклонская покинула ведомство 13 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, заместителем главы которого ранее была Наталья Поклонская, тепло отозвалось о бывшей сотруднице. Пост с благодарностями и похвалами опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

«Наталья Владимировна за время работы проявила себя бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников. Занималась правозащитной работой, организовывала доставку гуманитарной помощи, сделала многое для возвращения военнопленных домой», — говорится в сообщении.

Поклонская в посте также названа «ярким и неравнодушным» человеком. В Россотрудничестве пожелали ей успехов — трудиться на благо России.

Наталья Поклонская уже была прокурором Крыма, депутатом Госдумы, послом в Кабо-Верде и замглавы Россотрудничества. Владимир Путин подписал приказ об ее увольнении, это решение связано с переходом на другую работу. Она поблагодарила российского лидера за освобождение ее от должности. Российский адвокат Сергей Жорин, защищающий в судах звезд шоубизнеса, пригласил экс-замглавы Россотрудничества на работу в юридической сфере.