14 июня 2022

В Тюмень привезут мощи Сергия Радонежского. Дата

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Архитектурные достопримечательности. Тюмень, город тюмень, троицкий монастырь
Поклониться святыне тюменцы смогут в Свято-Троицком монастыре Фото:

В Тюмень 17 июня привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Ковчег с мощами святого прибудет в Свято-Троицкий мужской монастырь 17 июня в 11 часов. Его встретит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Поклониться святыне тюменцы смогут до вечера 18 июня в монастыре по адресу: ул. Коммунистическая, 10», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что событие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного. Считается, что Сергий Радонежский своими молитвами помог русскому войску победить на Куликовом поле — его почитают как чудотворца и хранителя Русской земли.

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В Тюмень 17 июня привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Ковчег с мощами святого прибудет в Свято-Троицкий мужской монастырь 17 июня в 11 часов. Его встретит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Поклониться святыне тюменцы смогут до вечера 18 июня в монастыре по адресу: ул. Коммунистическая, 10», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что событие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного. Считается, что Сергий Радонежский своими молитвами помог русскому войску победить на Куликовом поле — его почитают как чудотворца и хранителя Русской земли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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