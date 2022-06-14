В Тюмень привезут мощи Сергия Радонежского. Дата

15 июня 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Поклониться святыне тюменцы смогут в Свято-Троицком монастыре Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмень 17 июня привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Ковчег с мощами святого прибудет в Свято-Троицкий мужской монастырь 17 июня в 11 часов. Его встретит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Поклониться святыне тюменцы смогут до вечера 18 июня в монастыре по адресу: ул. Коммунистическая, 10», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что событие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного. Считается, что Сергий Радонежский своими молитвами помог русскому войску победить на Куликовом поле — его почитают как чудотворца и хранителя Русской земли. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмень 17 июня привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Ковчег с мощами святого прибудет в Свято-Троицкий мужской монастырь 17 июня в 11 часов. Его встретит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Поклониться святыне тюменцы смогут до вечера 18 июня в монастыре по адресу: ул. Коммунистическая, 10», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что событие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного. Считается, что Сергий Радонежский своими молитвами помог русскому войску победить на Куликовом поле — его почитают как чудотворца и хранителя Русской земли.