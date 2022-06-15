Губернатор ХМАО дала оценку главному лобби-проекту для нефтяников

Губернатор ХМАО считает, что принятие нового закона устранит барьеры для нефтедобычи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова позитивно оценила закон о применении налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Он устранил барьер для нефтедобычи в округе, рассказала Комарова.

«По нашему предложению, поручению Президента Российской Федерации, при поддержке правительства, Государственная дума приняла изменение в законодательство по налогам на дополнительные доходы. Мы считаем, что барьера для нефтедобычи, газодобычи сейчас нет. Остается только определиться с рынками сбыта», — сказала Комарова в интервью, размещенном в ее telegram-канале.

Также она рассказала, что добыча нефти и газа в регионе остается на уровне прошлого года. Но в предыдущем году было снижение объемов, так как работа на старых месторождениях и месторождениях с трудноизвлекаемым запасом требует более сложных технологий и увеличения расходов, по сравнению с приповерхностными залежами ресурсов.

Ранее URA.RU рассказало, что госдума РФ приняла закон о расширении практики применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Закон позволит сохранить рентабельность разработки истощенных месторождений.