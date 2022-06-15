В Сургуте уволили продавца, унизившую подростка за длинные волосы

Продавцов могут уволить за оскорбление ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте продавца магазина «Кит», которая унизила и выгнала 12-летнего подростка из-за его длинных волос, уволили. Руководитель магазина уже извинился перед родителями и уладил конфликт. Об этом URA.RU сообщил директор магазина «Кит» Артур Мкрдумян.

«Сотрудник уже уволен из-за этого конфликта. Я сейчас сам за границей, но как узнал об этом, связался с мамой мальчика, извинился. Мы все выяснили и уладили конфликт, ничего страшного не случилось. Просто потом информация попала в сеть, и получился резонанс», — добавил Мкрдумян.

Информацию о мировом соглашении подтверждает и мама подростка Ксения Гуськова. И уверяет, что не хотела широкой огласки. «Я не готова была к этой публичности. Я даже не знала, что мое имя опубликуют», — говорит женщина.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в сургутском магазине «Кит» продавец сначала унизила, а потом и выгнала подростка с длинными волосами. Об этом мама мальчика рассказала в соцсетях. На момент публикации новости ее пост набрал больше полтысячи комментариев.