Комарова подписала на ПМЭФ важное соглашение для молодежи ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Теперь молодежь региона сможет еще проще продвигать и реализовывать свои инициативы. Об этом говорится на сайте правительства Югры.

«Соглашение предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Ханты-Мансийском автономном округе проектов и конкурсов АНО „Россия — страна возможностей“ и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи, проведение совместных конкурсов, акций и мероприятий», — говорится в сообщении.

Президентская платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Она работает как социальный лифт для поддержки талантливой молодежи в разных сферах, например, менеджмента, цифровой экономики, творческих инициатив, студенчества, туризма и социальных проектов. Теперь у жителей ХМАО будет расширенный спектр возможностей участия в мероприятиях платформы с известными спикерами.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила перспективы дальнейшего сотрудничества с республикой Казахстан. Планы были обговорены в рамках ПМЭФ с послом страны в РФ Ермеком Кошербаевым.

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